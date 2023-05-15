土耳其總統大選昨天投票，開票作業持續進行，競選連任的總統艾爾段暫時領先，截至今天凌晨未獲得過半選票。在野候選人基里達歐魯指控對手拒絕接受部分開票結果，「你這是在阻撓土耳其的意志」。

基里達歐魯（Kemal Kilicdaroglu）在共和人民黨（CHP）安卡拉總部向艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）陣營喊話：「你無法藉由反對來阻止將發生的事情，我們不會允許既成事實。」他呼籲選務人員及志工勿離開票箱，「我們會一直在這裡，直到每一張選票都被計算在內」。

土耳其14日舉行總統及國會大選，初步開票結果一反選前多家民調預測。土耳其國營安納杜魯新聞社（Anadolu Agency）報導，開票2小時後，艾爾段持續穩定領先4至5個百分點。

直到14日晚間11時（台灣時間15日凌晨4時），艾爾段仍未拉開差距。報導說，在完成89%選票計票後，兩人皆未過半：艾爾段得票率為49.9%，基里達歐魯為44.3%。另一位總統候選人歐根（Sinan Oğan）則為5.3%上下。

外界高度關注2月地震是否震碎艾爾段在災區省份的支持，半島電視台（Al-Jazeera）指出，在野陣營在迪亞巴克爾省（Diyarbakir）及阿達那省（Adana）領先，其他9省的票數則由正義發展黨居冠。

雖然開票仍持續進行，正義發展黨安卡拉黨部外氣氛沸騰，支持者已開始燃燒信號彈歡慶，共和人民黨支持者則高喊「總統基里達歐魯」，兩邊氣勢不相上下。兩黨成員都在各黨部等待選舉最高委員會確認，並持續呼籲支持者勿將視線移開票箱，以免舞弊狀況發生。

如果艾爾段與基里達歐魯都無法跨越50%的門檻，就必須於5月28日第二輪決選，這不只會決定由誰領導這個人口8500萬的北大西洋公約組織（NATO）成員國，也將決定國家治理方式、經濟走向和外交政策。

艾爾段承諾在東南部地震災區建造共65萬間新公寓，一年內可蓋好約31萬間。他也喊今年內將通貨膨脹率降至20%，2024年再降至10%以下。

民生部分，艾爾段矢言推動更多法規，以保護公民免受租金及房價飆漲的影響。他也將積極打擊「威脅家庭結構」的同性戀、雙性戀、跨性別者和酷兒（LGBTQ）等具有「異常傾向」的群體。

難民議題及外交政策方面，艾爾段矢言讓更多的敘利亞難民「自願」返國，並將推對外關係正常化，建立以土耳其為中心的「軸心」。

基里達歐魯則喊免費為地震災民建屋，並稱在土耳其公民的住房危機解決前，禁向外國人出售房產。他也承諾落實更傳統常規的經濟政策降低通膨，及恢復議會制度。

基里達歐魯說，他將與敘利亞政府協調，努力將敘利亞難民送回國，他也將修復與西方的關係，並讓土耳其民眾免簽赴歐洲聯盟（EU）的申根區。