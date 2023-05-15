一名男網友表示，和女友出門約會，發現對方背斜背包，整個胸型超明顯，他提醒女友「這樣穿太明顯，是想給誰看？」但女友不以為意，他問「女孩會不知道背斜背包胸型會很顯眼嗎？」貼文引發熱議，當中有不少網友也說「真的很明顯」。

原PO日前於PTT女板指出，某個周末他等女友準備好一起出門，看到女友背斜背包，讓胸型一覽無遺，他提醒對方「這樣太明顯，會引人注目。」沒想到女友卻說「只有你會注意這個吧！」讓他無法再多說什麼就出門了，他好奇問「女孩會不知道背斜背包胸型會很顯眼嗎？」

貼文引發網友討論，「自己可能真的比較沒感覺」、「有些變態可能會以為是女生在勾引」、「男生真的會看，畢竟真的很明顯」、「在意的只有男生」、「側背包方便啊！不然要怎麼背」、「好像只有男生會注意到這些」。

留言中也有不少人說，「斜背包確實會壓胸，我都會注意，所以後來都改背後背包」、「很多女生都是背斜背包耶！這樣對肩膀的負擔比較小」、「你如果很在意，就幫女友背啊」、「尊重每個人的自由，但如果覺得賞心悅目會多看兩眼就是」、「她背背包是自己舒服，不只是想給誰看」。