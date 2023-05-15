統一獅職棒啦啦隊Uni Girls成員綵冞（音同咪），日前在前職棒選手方昶詠YouTube頻道影片中，除分享作為啦啦隊的心路歷程外，還提及過去遇到恐怖情人的經歷，她表示，自己曾發現前男友有偷拍其他女生的性愛影片，而她之後採取的危機處理讓方昶詠大讚「這不是一般女生有辦法去做到的」。

綵冞在影片中透露，自己因為過去的經歷，因此在談戀愛的速度上變得較謹慎，她回憶，過去曾認識一個男生，在某次察看手機時意外發現，對方在房間有偷錄其他女生的性愛影片，她也及早發現自己沒被拍到，這件事讓她相當震驚。

然而，接下來她便趁男生睡著後，偷偷將部分影片集結圖傳到自己手機，離開前還將截圖設在男方手機桌布，明示男方她已經知道對方的真面目，之後便封鎖男方斷絕聯繫，沒想到事後男方還回來找她，更坦言偷錄影片只是為了回味，讓綵冞聽到後全身起雞皮疙瘩直呼「噁到不行！」

聽完綵冞這段經歷的方昶詠，不禁大讚她的危機處理不錯且相當冷靜，更直言「這不是一般女生有辦法去做到的」最後也透過此事呼籲女生們，遇到突發狀況都需冷靜應對，因為慌張是無法解決問題的，此外，綵冞也補充，她認為在感情中，雙方應尊重彼此的意願，若偷拍影片外流，對女生造成的傷害是很大的「倘若真的愛女方，就應該好好保護她的隱私」。

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