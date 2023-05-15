Jason Adam’s reaction to Aaron Judge nearly tying the game is priceless 😳😅



(via @BallyRays)pic.twitter.com/Agnpqu0VDm — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) May 14, 2023

洋基、光芒結束4連戰，結果是2勝2負打平，對於光芒來說，15日的最後一戰還出現了萬分驚險的鏡頭。9局下半兩人出局，洋基落後1分，重砲「法官」賈吉（Aaron Judge）大棒敲出深遠的中外野飛球，光芒投手傑森亞當（Jason Adam）當場沮喪地彎下腰，沒想到這球短了1呎遭到中外野手接殺，光芒8比7保住勝利。

前一場比賽，落後6分的洋基靠著賈吉的雙響炮演出大逆轉，1分之差戰勝光芒。再往前一場比賽，洋基雷佐（Anthony Rizzo）8局下轟出逆轉的兩分全壘打，最後也是贏1分，挨轟的苦主碰巧就是傑森亞當，已成驚弓之鳥。

這場9局下半面對賈吉，傑森亞當第一球（滑切球）就被賈吉逮中，擊球初速111.9英里，飛行距離399呎。結果這球在牆邊穩穩落入中外野手希瑞（Jose Siri）的手套，傑森亞當如獲赦一般拍著胸口，不管是被風吹的或是差了一點力道，今天「法官」放他一馬沒有判處極刑。

洋基在3局下有卡布瑞拉（Oswaldo Cabrera）、雷佐各轟了兩分炮取得4分，但是光芒5局上弄到兩出局滿壘，洋基中繼投手阿布瑞尤（Albert Abreu）連投4顆變速球，遭到「牆哥」沃斯（Taylor Walls）狙擊成為滿貫全壘打！這一轟讓光芒領先4分，洋基最後也沒能追回，雙方連續3場比賽都是1分之差。