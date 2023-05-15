中租-KY 2023年首季合併營收231.4億元，季減0.29％、年增達16.13％，創歷史次高。歸屬母公司稅後淨利68.89億元，季增達12.42％、但年減3.91％，仍創同期次高、歷史第四高，每股盈餘（EPS）4.35元。

觀察首季三大主要市場營收，台灣為季減2％、年增17％，中國大陸為季增1％、年增8％，東協為季增7％、年增達39％。不過，獲利方面，台灣為季減2％、年減3％，中國大陸為季減2％、但年增達25％，東協為季增1％、年增7％。

中租-KY首季合併應收款6841.59億元，季增2％、年增達15％，表現符合預期。其中，台灣季增3％、年增20％，成長動能延續，東協表現亦佳，季增3％、年增達25％。僅中國大陸季增1％、年增6％相對較弱，主因工作天數較少、經濟復甦速度較預期緩慢，

中租-KY說明，台灣首季營收季減主因售電收入減少，獲利雙降為多次升息導致利息成本增加、呆帳費用略增，東協亦因相同原因使獲利成長低於營收。中國大陸利差及資金成本維持穩定，獲利年增達25％，主因財政返還2.5億元人民幣，高於去年同期人民幣0.5億元。

中租-KY指出，首季合併資金成本升至2.92％，主因反映台灣及東協多次升息影響，公司將對此調整價格，將逐漸反映在新承作案件中，使利差恢復穩定。合併延滯率上升至2.7％，主要反映整體經濟狀況較弱，三大市場延滯率均略有上升，但仍在可容忍範圍內。

展望後市，中租-KY表示將密切注意三大市場資產品質，希望延滯率能在上半年恢復穩定。其中，中國大陸解封後生活秩序恢復正常，但景氣僅緩慢復甦，未如預期出現爆發性成長。不過，預期第二季若狀況持續好轉，則下半年就不需如首季提列較多備存。

中租-KY前次法說時表示，今年目標台灣及中國大陸應收帳款均成長10～15％、東協則成長達15～20％，目前此目標維持不變。而中國大陸去年財政返還為3.1億元，預估今年有機會較去年增加逾1億元，但仍需待實際入帳後才能確定。

而中租-KY 3月底公告，持股7成的馬來西亞子公司仲利成功融資（CHBE）評估規畫IPO並申請於馬國證交所上市，公司對此表示，主因該公司營運已營運7、8年，隨著業務持續成長，需要更多元籌資工具，至於其他東協子公司因規模還太小，目前暫無IPO上市計畫。