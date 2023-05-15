時碩工業2023年第1季合併營收為11.4億元，年減12%，單季稅後盈餘為6228萬元，年減49%，單季每股盈餘為0.76元。

時碩工業表示，今年第1季汽車應用銷售營收年減16%，主因是大陸電動車降價與今年7月起實施國家第六階段機動車污染物排放標準，買氣出現觀望，工業應用銷售受到高階及電動自行車主要客戶與終端品牌需求急凍，各階供應鏈飽受庫存之苦，營收年減13%；航太應用銷售受惠全球航空產業復甦，相較去年同期成長43%。

就產品銷售比重來看，汽車傳動應用占第1季營收比重為28%、汽車安全應用占比為19%、工業應用銷售占比則為48%、航太應用占比則為5%。

時碩前4月合併營收為14.78億元，年減12.08%。時碩表示，今年上半年受高通脹、利率上升、投資減少、持續的地緣政治衝突等市場不確定因素，以及全球經濟放緩將導致終端需求減弱影響，致使今年的銷售收入更具挑戰性，公司保持謹慎保守來經營管理，下半年有機會隨著庫存去化反轉回溫，公司也持續不斷優化流程和產品結構，以確保最佳的生產效率，並加強供應鏈管理能力，希望為公司及股東實現預期的經營成果。