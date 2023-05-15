雲品2023年首季合併營收6.22億元，雖季減8.86％、仍年增14.41％，創同期次高。毛利率34.81％、營益率16.9％，分創近6年、近5年同期高。稅後淨利0.83億元，雖季減達30.18％、仍年增達23.1％，創同期新高、歷史第四高，每股盈餘0.86元。

雲品表示，雖然日月潭雲品溫泉酒店3月因改裝而休館達13天，使營運表現較去年第四季下滑，但受惠國境開放後國際旅遊復甦、國旅持續暢旺，企業尾牙春酒及宴會市場回溫，使整體營運仍較去年同期顯著成長，維持高檔表現。

展望後市，雲品指出，將透過穩健拓展住房業務、開發創新服務與深耕永續旅遊相關產品，帶動旗下都會型商務酒店、頂級度假酒店、館外餐飲、委託經營管理事業等核心營業項目業績穩健成長。

雲品指出，將積極推展委託經營事業「君品Collection」，隨著新據點陸續開出，公司運用專業管理財進行獲利，在據點間發揮人力互相支援效益，聯合接單進行推廣銷售，進而降低經營成本，將直接對毛利率與營益率有正面挹注。

雲品目前受理的委託經營項目共有10處，其中以「君品Collection」品牌營運的委託經營和自營宴會共有7處。雲品表示，宴會規模總桌數已達900桌，未來更不排除有更新型態、與更大規模的委託經營案投入營運。

至於日月潭雲品溫泉酒店自3月起陸續進行的大型裝修工程，目前已來到細修與軟裝進駐階段，改裝完成的飯店大廳、行政酒廊與遊憩空間與瑞士奢華品牌全新SPA芳療室，預估在7月時全數裝修完成，未來將能提供旅客更頂級且尊榮的服務享受。