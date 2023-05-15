國民黨2024總統人選將於17日出爐，外界多認為以新北市侯友宜出線機率最高。而《美麗島電子報》董事長吳子嘉在直播時則爆料，他聽說前高雄市長韓國瑜疑似將戰2024立委選舉，甚至有機會競爭立法院長，讓在場來賓國民黨台北市議員徐巧芯聽到後，馬上連喊3次「全力支持」。

韓國瑜昨日在臉書發文稱，4年前的教訓告訴我們，初選是隊友間隊長的選拔，不是隊友間的廝殺，不管最後是誰出線，都應該要彼此支持維繫團隊，「沒有隊友彼此相互支持，分崩離析的球隊，只會讓球迷再次失望」。

吳子嘉昨晚邀請徐巧芯上《董事長開講》直播節目，談到有關韓的貼文時，徐認為這代表若郭台銘此次未被徵召，4年前的狀況應不會重演。

吳子嘉聽完後大笑，並接著爆料說「我聽說韓國瑜準備出來選立法委員，想當立法院長，聽說啦聽說」，徐巧芯則當場表態「如果有的話，我全力支持、全力支持，我全力支持」。不過，韓國瑜本人並未對外講過相關訊息。