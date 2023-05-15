台中一名張姓工程師在公司女廁裝設針孔攝影機，偷拍心儀的女同事A如廁畫面4年半，還有3名女同事也受害，直到A女去年察覺才讓張男的惡行曝光。台中地院審結，考量張男偷拍A女253次，使A女身心受創離職等，依妨害秘密罪，處有期徒刑1年。可上訴。

判決書指出，張姓男子與A女為同事關係，2017年間張男以微型錄影機連接行動電源，以雙面膠黏貼於男女共用的廁所置物架下方，每日下班後再取回，以此手法連續偷拍A女253次。

直到2023年5月間，張男故技重施，連帶偷拍女同事B、C及D，其中一名女同事如廁後發覺置物櫃下方有異狀，查看後驚覺是攝影機，查看錄影內容後，發現裝設者為張姓男子，隨即偕同另外2女前往警局報案。

台中地院審理時，張男主動交出存放偷拍影像的硬碟，稱自己是因為喜歡A女才會忍不住裝設鏡頭，而A女因遭偷拍達4年的期間，不堪身心壓力便辭職；法官考量張男因此事遭到公司開除，4位受害者均不願意原諒張男等情狀，依妨害秘密等罪，各判處張男有期徒刑1年、拘役30日，拘役部分得易科罰金3萬元。可上訴。