台北市信義區崇德街一處地點，因鄰近建案施工導致道路出現坍塌下陷的狀況，周邊住戶緊急被撤離。國民黨台北市議員柳采葳透露，中山區也有一個私人公司設置停車場的關係，竟佔用國產署土地，還擅自塗銷人行道，更誇張的是告知國產署後，對方竟回要再了解有無佔用問題，讓她怒批「中央國產署態度散漫、推託、卸責！」

柳采葳昨（14）日在臉書表示，中山區有私人公司為了蓋停車場，先是擅自塗銷人行道，並佔用國產署土地開鑿，導致整個路面破碎不堪，如同被炸彈炸過一樣，而因為國產署土地是由中央管理，她因此在3月底時請國民黨立委王鴻薇協助處理，不料國產署竟回覆「現場並無『塵土飛揚』狀況，要再了解認定廠商有沒有『佔用』的問題」。

「看到這樣的回覆真的很生氣！」柳采葳指出，該廠商擅自使用、破壞國有土地，導致人行安全受到影響，國產署竟推託、踢皮球、推卸責任，讓她忍不住怒吼「已經在你的土地上鑿地挖洞了，還不是佔用嗎？難道要有小朋友摔倒受傷，機車騎士騎車壓到石塊摔車，這樣你們才要處理嗎？」

柳采葳強調，團隊已數次來回要求中央國產署盡快處理，就是怕可能會發生悲劇，但國產署的態度散漫、推託、卸責，讓團隊氣憤難耐，「但是我們為了民眾安全，一定會幫大家爭取權益到底，不怕強權，只為安全」。