小編今（15日）精選5件不可不知的國內外財經大事。大陸晶片業爆雷，手機大廠OPPO宣布結束旗下IC設計ZEKU（哲庫）的業務，正式宣告自研高階手機處理器計畫失敗，但台廠則受限於消費市場景氣不佳影響，預估無法獲得太多好處。

【1】OPPO晶片收攤 聯發科沒驚喜

OPPO宣布結束ZEKU（哲庫）業務，震撼同業。半導體業者指出，繼華為之後，OPPO發展高階晶片受阻，中國3nm製程可能遭到美國EDA禁令，訂單外溢效應將逐步發酵，然現階段全球手機需求疲弱，蘋果及三星兩大手機品牌廠侵蝕市占率，聯發科及高通仍在安卓系統中浴血奮戰，短中期受惠程度有限。

【2】12檔財報績優生 外資逆勢挺

美債限危機、區域銀行風險、市場衰退陰霾籠罩，市場不確定性高升，外資上周提款台股77.4億元，上市櫃4月營收出爐後，首季財報接續於15日全數揭露，台股面臨基本面檢驗，玉山金（2884）、漢翔（2634）、亞翔（6139）、建準（2421）等「績優生」上周再獲外資逆勢買超，有望挺身而出。

【3】資金觀望＋鴻海降評 台股靜待信心回籠

台股5月來持續區間震盪，加權指數在15,400～15,800點遊走，最大權值股台積電進入回檔、第二大權值股鴻海也遭兩大研究機構降評，是拖累台股最主要關鍵。外資圈人士指出，兩大權值股暫時缺乏上攻動能，台股進入「以盤待變」階段，靜待投資信心回籠再衝破「五窮六絕」。

【4】廣達飄香 AI伺服器族群開趴

廣達（2382）搶攻AI、雲端領域有成，12日股價強勢飆上漲停，登百元價位，且是公司在台股漲跌幅放寬至10％後首次漲停。在「大牛」股狂奔領軍之下，AI伺服器概念股同步點火，緯創（3231）、創意（3443）皆大漲逾半根停板，重新凝聚多頭人氣，扮台股撐盤重要指標。

【5】AI伺服器族群 台股新秀

生成式AI掀浪潮，AI伺服器吸引資金相對青睞，成為盤面新題材。電子代工大廠廣達耕耘AI伺服器已久，由品牌伺服器，轉攻雲端伺服器有成，12日股價罕見強勢漲停、並叩百元大關，有機會帶動AI伺服器概念股，接棒成為台股下一波主流。