俄羅斯1天折損5軍機

自去年2月俄烏戰爭開打以來，俄羅斯空軍周六在靠近烏克蘭北部邊境的布揚斯克（Bryansk）幾乎同時折損了3架直升機和2架戰機，面對損失最慘重的一天。有報導說，這是烏克蘭一次極成功的反擊。

綜合外電14日報導，雖然俄羅斯媒體說，墜毀的軍機有4架，其中包括1架蘇（Su）-34、1架Su-35，還有兩架米（Mi）-8直升機。不過，烏克蘭空軍發言人伊納特（Yurii Ihnat）卻說，俄方折損了5架軍機，其中包括2架戰機和3架直升機。而基輔似乎為了撇清關係，透過伊納特說，是俄軍防空系統自己擊落的。

據俄羅斯《生意人報》（Kommersant）報導，被擊落的戰機原本要發射飛彈，轟炸烏克蘭切爾尼戈夫（Chernihiv）區內的目標，但卻「幾乎同時」被擊落，而機上飛行員則陣亡，不過俄方當局並未證實。

The Ukrainian Army shot down 2 Russian planes and 3 helicopters today in the Bryansk region.



It was one of the worst days for the Russian Air Force since the Second World War. pic.twitter.com/QABhc6XrNr — Visegrád 24 (@visegrad24) May 13, 2023

而布揚斯克州州長波戈馬茲（Alexander Bogomaz）周六在社群平台Telegram上說，1架直升機墜毀，導致1名女性受傷，但並未提及其他墜機事件。

至於俄羅斯官媒塔斯社（TASS）則引述當局的話說，這要歸咎於引擎問題。另有俄媒報導，有4架軍機墜毀，其中包括2架Mi-8直升機，導致9人喪生，並說這是俄羅斯軍機的重大損失。還有俄媒說，Su-34戰機在老橡樹（Starodub）鎮附近墜毀，而飛行員和領航員都未能彈射逃生，以致喪生。