日本24歲AV女優結城莉乃（結城りの），畢業於日本知名大學法律系是位「學霸」，還曾當選過大學校花，當初號稱為了報復前男友而下海拍AV，引起關注，但近期她卻鮮少更新動態，怎料她竟在14日宣布無限期停止活動，更透露自己罹患「纖維肌痛症」（Fibromyalgia），震驚粉絲。

結城莉乃在推特發文表示，大約一年來常為發燒症狀所苦，今年也有感到身體出現異常但仍繼續工作，直到三月下旬身體變差，連站都站不起來，為不給片場工作人員造成困擾，在與公司討論後決定無限期休養，此外，她也透露，自己是罹患「纖維肌痛症」，在日本約約200萬人曾診斷出此疾病，連美國女星女神卡卡（Lady Gaga）也深受此病所苦。

接著，結城莉乃形容該疾病的症狀「全身關節與肌肉出現激烈疼痛，手指頭沒有了力氣，連寶特瓶都打不開，也無法修剪指甲」她也回憶，自己一個多月來接受許多檢查後才開始治療，雖然藥物調整上還需要時間，但她坦言，一年多來的煩惱找出原因，心情有些高興。

最後，她表示，因為作為AV女優需要精神與體力，拍攝時都會想著拿出120%的氣勢，「在我能回到笑著做出騎乘位的自己之前，AV女優結城莉乃要休息一陣子了」然而，她也強調，自己並沒有要引退，未來會持續更新動態，也有考慮經營YouTube。