資深藝人楊繡惠個性爽朗、談話風格犀利，不過她昨深夜卻在臉書驚發文：「我絕對不會喜歡會漂技（嫖妓）的人」，無預警PO文震驚網友，她隨後留言說：「他喝酒都會花錢找援妹」，還補充線索「姓白白的人」，但楊繡惠卻在今早刪除文章。

楊繡惠昨深夜臉書驚發文：「我絕對不會喜歡會漂技（嫖妓）的人」，PO文讓人看了摸不著頭緒，她事後爆氣說：「有一個人想弄我，你沒想到我可以弄死你」，接著還氣憤表示：「有一個姓白白的人，說我利用他炒新聞，我說我跟一隻口紅拍照都有新聞，只是他喝酒都會花錢找援妹，這樣的人我會喜歡嗎」。

楊繡惠怒留言。（圖／楊繡惠臉書）

楊繡惠PO文引發網熱議，好奇她口中「姓白的人」到底是誰，紛紛留言：「情定北海岸男主角嗎？」、「公布名字」、「是在開玩笑還是真的？」，還有人直接問：「在說白雲嗎」、「白白？白雲嗎？」但截至發稿前，楊繡惠沒有回應網友，並在今早刪除文章。

58歲楊繡惠出道多年，早期是歌仔戲演員，近年在戲劇、綜藝都有亮眼表現，楊繡惠以爽朗個性、犀利談話風格，讓她人氣很夯，加上楊繡惠保養得宜，擁有纖細身材和前凸後翹的S曲線，也讓她成為是演藝圈著名的美魔女一枚。

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