晶圓代工龍頭台積電薪水高、福利好，即使面對產業景氣下滑仍照常調薪，今年度平均調薪幅度約達3％~5％，但外媒示警，因為在台積電工作操勞，加上台灣出生率驟降，台積電正面臨晶片工程師短缺困境，恐動搖其領先地位。一名前台積電工程師自訴親身經歷，雖然擁有320萬元超高年薪，但是忙起來得連續工作48小時、聽到電話響就怕。

根據紐約時報報導，台積電在過去的十年遙遙領先於英特爾和三星等競爭對手，很大程度上是因為有好的工程師人才，台積電成為世界上最具地緣政治上意義的公司之一。但許多台灣半導體行業高始擔心，台灣現在跟不上產業對新一代工程師不斷增加的需求，因人口減少、要求苛刻的職場文化和科技業搶人才，使半導體產的人才變得越來越短缺。

該媒體採訪一名31歲李姓工程師，他過去在台積電工作時，製造晶片的設備曾因計算機病毒而癱瘓，當時為了解決問題連續上班48小時，他透露自己多年來日以繼夜待命，歷經5年犧牲的犧牲，到了2021年底他開始害怕電話鈴響，雖然年薪逾320萬元的工作令人稱羨，他最後仍選擇離職。

現任職於美商網站的李姓工程師說，現在已非過去人人搶當工程師的風光時代，台灣的年輕人比較不願意忍受晶圓廠勞累的工作；另一位曾在英特爾工作的吳姓工程師也說，如今的科技業工作者更願意從事符合自身興趣的職業，而不是像他那年代的人只看錢。

報導指出，台積電面臨人才危機，在過去十年，台積電員工人數成長近70%，但台灣的出生率腰斬，人工智慧等初創企業也正在吸引頂尖工程師。且在招聘方面，台積電必須與外國半導體公司像是Google、荷商ASML等競爭，這些外商公司通常提供更好的工作與生活平衡，以及免費食物等福利待遇。

台積電為了解決人才短缺，已擴大徵才管道並調升碩士學歷底薪，並早在去年9月開始招收畢業生，遠早於每年3月展開的傳統求職季，還以線上課程傳授高中生半導體基本知識。