洛磯隊中繼投手柏德向費城人休息區拍手套挑釁。（美聯社）

Bryce Harper went at it with Rockies pitcher Jake Bird and both teams got into a scrum pic.twitter.com/zyBAml3VWg — Talkin’ Baseball (@TalkinBaseball_) May 14, 2023

費城人球星哈波（Bryce Harper）又在重要節日找人動手了，費城人15日客場對戰洛磯，雙方第7局中間換場時引爆板凳清空的衝突。起因是洛磯中繼投手柏德（Jake Bird）走下場時對著費城人休息區指手畫腳地叫囂，有費城人球員回嗆，哈波則是大步走出休息區要揍柏德，被洛磯捕手攔住爆發推擠。

柏德第7局上登板，連投兩次四壞保送，接著以雙殺打和飛球出局平安度過，但他在換場的時候嘴上不饒人，還要趁機嘲弄費城人球員。洛磯終場4比0完封費城人。

轉播鏡頭上看不清柏德說了什麼，但他接下來拍手套的動作顯然惹得哈波勃然大怒。正逢美國時間周日母親節，大家裝備了粉紅色護腕和球棒，官網全部賽事都免費收看，實在不是打架的好日子。最後哈波也沒出拳，主審宣布將柏德與哈波一同驅逐出場。哈波3打數掛零，吞兩次三振，柏德中繼1局無失分。

2017年5月底，正逢美國陣亡將士紀念日，當時效力國民隊的哈波因為觸身球和巨人隊投手史崔克蘭（Hunter Strickland）大打出手。巨人隊麥克摩斯（Mike Morse）試圖勸架而受傷，導致腦震盪被迫宣布退役，哈波也因為這個不光彩的事件多次遭到球迷嘲笑。