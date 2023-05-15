德國最大軍火製造商萊茵金屬公司（Rheinmetall）13日證實，已與國營的烏克蘭國防工業集團（Ukroboronprom）簽約成立合資企業，短期內負責維修，中長期在烏克蘭設廠生產，「進行全面性的技術移轉」。

萊茵金屬製造的豹式坦克是歐洲最受歡迎的主力戰車，補給和維修相對容易，適合烏克蘭戰場使用。北大西洋公約組織（NATO）盟國已承諾運交給烏軍上百輛豹1式（Leopard 1）和數十輛豹2式坦克（Leopard 2），協助烏克蘭奪回東部和南部的失土。

萊茵金屬尚未決定未來在烏克蘭生產那些武器，新一代的黑豹主戰坦克（KF51 Panther）、山貓步兵戰車（Lynx KF41）都是可能選項。執行長派培格（Armin Papperger）預計每年可生產400輛坦克，「讓烏克蘭中長期有能力自衛」。

德國決定將坦克和步兵戰車等重型裝甲車的製造技術移轉給烏克蘭，意味著德國將為歐洲的防衛擔負起更多責任，在未來幾年協助烏克蘭減少對西方軍火的依賴，建立符合北約規格的陸軍和自主國防工業。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）訪問柏林前夕，德國宣布向烏克蘭提供豹式戰車、IRIS-T防空系統、貂鼠式（Marder）步兵戰鬥車等總值27億歐元（約新台幣910億元）的軍火，這是俄羅斯入侵以來德國對烏國最大的一筆軍援，顯見德國已成為烏克蘭重要的軍援國。

澤倫斯基今天在與德國總理蕭茲（Olaf Scholz）的聯合記者會表示，目前德國的軍援僅次於美國位居第2，「這真的非常、非常多」，顯示德國人民捍衛自由的意志，「我們會努力讓德國成為烏克蘭最主要的軍援國」。（編輯：陳惠珍）1120515