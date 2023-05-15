鳳山分局員警巡邏時見28歲董姓男子在前方路口大迴轉，於是上前攔查，沒想到除了董男身上濃厚的酒氣外，車裡地板全是菸蒂，讓員警還感嘆說「你菸蒂都沒在清耶」，隨後又在車內找到吸食K他命所用的K盤。經酒測發現董男酒測值為0.29，員警依毒品危害防制條例、公共危險罪送辦，而違規迴轉部分依法開單。

鳳山分局員警在新甲路與瑞北路口時，發現董男價的小客車形跡可疑，立刻回報查詢車牌，沒想到下秒董男就在員警面前上演世紀大迴轉，讓員警相當傻眼，隨即跟上前盤查。

董男過程裝作若無其事，相當配合，連車門都大大敞開讓員警檢查，但員警見滿地的菸蒂，不禁問董男「你菸蒂都沒在清耶」，讓董男也啞口無言，再仔細檢查後，發現董男駕駛座底下竟放著K盤，且裡面還有殘渣，員警立刻詢問董男。

董男面對員警詢問相當配合，一一如實告訴警方，但濃厚的酒氣員警也沒就此忽視，趕緊叫支援員警送酒測器前來，經酒測發現董男酒測值為0.29，員警依毒品危害防制條例、公共危險罪送辦，而違規迴轉部分依法開單。

★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品