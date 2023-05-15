竹東分局長郭耀男被爆曾帶1名女子回分局長宿舍過夜，2人有不正常的關係，新竹縣警局證實郭耀男被「 拔官」，在調查時坦承與該女子有不正當交往關係，隨即被調非主管職務，郭本人對此事也深感懊悔。

去年跨年夜，台南市警局祕書室主任莊武能，捲入男女感情糾紛，還涉嫌向新竹縣議員討1000萬「封口費」，遭橫山分局員警開9槍才就範，郭耀男在元旦召開記者會說明此案，說得「不清不楚」，未料，自己也涉入不正常男女關係，

據了解，已婚的郭耀男是在台北認識該名女子，2人交往後有不正常關係，郭妻發現要提告，該名女子情緒不佳，本月10日在台北住處欲輕生，被朋友報警救下，友人看不下去向媒體爆料。

縣警局證實據報後進行內部調查，郭耀男坦承與該女子有不正當交往關係，也深感懊悔，督察室報請警政署予以記過處分，調任非主管職務。

縣警局指出，相關主官管將就督導不周進行檢討並自請處分外，竹東分局長由橫山分局長吳學安接任，新北市蘆洲分局長林鼎超升任橫山分局長，將在15日下午進行交接。

★中時新聞網關心您：再給自己一次機會。自殺防治專線：1925（依舊愛我）24小時服務、生命線：1995、張老師專線：1980。