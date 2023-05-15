「一代性感女神」港星邱淑貞，1999年嫁給身家超過百億的富商沈嘉偉，婚後育有三女，之後她便逐漸淡出演藝圈並將重心放在家庭，而她的大女兒沈月也繼承媽媽的神基因，擁有一張精緻臉蛋與苗條身材，自17歲起開始活躍於時尚圈，經常受邀出席精品品牌的活動，被封為「最美星二代」。近日，沈月在母親節出賣媽媽年輕時的美照，寫下：「母親節快樂，謝謝你所做的一切。我好愛你。」

從沈月曝光的相片中，年輕的邱淑貞未施粉黛，五官一樣是亮麗動人、肌膚吹彈可破，對著鏡頭露出甜美的笑容，與愛女沈月的五官有幾分相似，不禁讓網友直呼：「神基因！」而沈月也在配文寫道：「母親節快樂，謝謝你所做的一切。我好愛你。」並補充說明這張圖也是她自己從網路搜尋的。

事實上，邱淑貞的魅力席捲90年代，當年與梅艷芳、劉嘉玲、羅美薇和張曼玉等人並稱「九龍女」，雖然大銀幕形象清新可人，後來仍聽從王晶建議轉型，尤其點頭答應拍攝限制級電影《赤裸羔羊》，在劇中突破自我的演出，獲得1993年香港電影金像獎最佳女主角提名。

演藝事業得意的她，感情事業也備受外界關注，與王晶的曖昧情傳了多年，卻始終沒有對外公開兩人真實關係，直到1999年嫁給富商沈嘉偉後，才讓這段曖昧情正式畫下句點，婚後邱淑貞宣布息影，專心照顧三個寶貝女兒，長女沈月遺傳到她的絕美神顏，被外界封為「最美星二代」，常受邀拍攝時尚大作，只不過目前尚未有出道意願。