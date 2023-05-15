幾乎所有人都曾遇過聲音沙啞的困擾，醫師表示，聲音沙啞代表聲道出問題，此時要讓聲道休息、保持喉嚨濕潤等，尤其要切記不要用氣音講話，因為人用氣音說話使用到的肌肉群與平常說話的肌肉群不同，會導致肌肉更加疲勞、加重聲帶的發炎問題。

耳鼻喉科醫師張益豪在《醫師好辣》中表示，聲音沙啞就是聲道出問題，此時要注意幾個事項，包括少說話多休息、保持喉嚨的濕潤、不要過度清喉嚨等、不要喝過熱的水、不要喝濃度高的鹽水。

針對少說話一事，他表示，有些人會改用氣音說話，但此舉更傷聲帶，因為用氣音講話，不會振動到聲帶，而是靠空氣衝擊聲帶周圍的肌肉，但這些肌群原本的功能是固定聲帶並緩衝聲帶受到的壓力，因此用氣音講話，會讓這些肌肉疲乏，還會讓喉嚨更痛，延緩嗓音恢復。「因此，若真需說話，寧可用正常說話方式，緩慢地表達。」

他表示，民眾若聲帶感到不適，應補充水分、保持咽喉部黏膜濕潤，有助聲帶獲得休息，而所謂的補充水分，應用溫涼的白開水，來濕潤聲道，並緩解喉嚨的乾澀感。

他提醒，有些人以為聲帶不適是因細菌感染，會以較燙的熱水、甚至鹽水，藉以殺菌，「此舉萬萬不可，因為溫度過高的熱水或傷害喉嚨與聲道，不只延緩聲道的恢復，還會惡化原本的腫脹，且更傷害黏膜。」