一名咖啡店女店員表示，近日在店內上廁所被偷拍，事後抓到兇手竟是國小三年級的女童，她找女童母親、阿嬤理論，沒想到女童阿嬤竟說「小孩好奇心，開玩笑而已」，讓她傻眼直呼「孩子的教育不能等」，同時也提醒網友在外如廁要多注意周遭環境，以防被偷拍。

原PO昨（14）日於論壇《Dcard》指出，她在咖啡店擔任店員，昨下午去上廁所，覺得門外有動靜，她的門鎖也顯示紅色，外頭的人卻還是拉了她的門，下秒一支手機出現在門縫偷拍，她嚇得立刻拿出手機錄影。

原PO開門發現4名小姊妹正在交談，當下驚覺有異「該不會就是她們偷拍的吧？」她記住對方的長相後，到吧檯內告知主管、同事被偷拍的事，主管調監視器找偷拍者，沒想到兇手是剛才的4名小姊妹。

原PO在主管陪同下找到4名小姊妹的母親、阿嬤，母親聽完暴怒問「誰做的？」其中一名國小三年級的女童承認偷拍，並哭著說是姊姊要她做的，讓原PO傻眼，「一個9歲的女孩，被國一、小六的姊姊慫恿，難道不知道對錯嗎？」

女童母親不斷道歉，在一旁的阿嬤則說「小孩好奇心啦！開玩笑而已。」這句話讓原PO傻眼，「我啞口無言，原來把不對的事情合理化這麼簡單。」但原PO還要上班，只能接受對方的道歉，事後回想起來，覺得處理得太草率，「不知道到那位母親有沒有好好教育這幾位孩子、給她們正確觀念，孩子的教育不能等，有錯誤應該立刻糾正，倡導對的做法，而不是包庇，更不是打罵。」最後她也提醒如廁還是要多注意自己的隱私，「現在小孩我真的會怕了。」