大陸手機品牌OPPO於12日表示，面對全球經濟、手機市場的不確定性，經過慎重考慮，公司決定終止哲庫ZEKU業務，「這是一個艱難的決定，我們會妥善處理相關事宜，並將一如既往做好產品，持續創造價值。」

根據市調機構IDC資料顯示，OPPO手機晶片採用聯發科(2454)比例約為60~65%，且以中高階產品線為主，旗艦機種仍採用高通晶片。

分析師認為，先前在OPPO宣布將發展自研手機晶片業務後，當時研判對聯發科影響較大，而OPPO迅速停止手機晶片自研業務，使得整體手機晶片競爭態勢回到目前狀況，故現階段看來對近期手機產業影響輕微。

分析師表示，智慧型手機出貨量在2017年達到高峰後，出貨量穩定在12~13億支之間，而全球5G手機滲透率也達50%以上，整體智慧型手機產業已進入成熟期，市場競爭將更為激烈，目前仍中性看待Andriod手機產業發展趨勢。