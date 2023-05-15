一名女網友從小就聽媽媽每天哭窮，家裡電話費、學校繳費單都是拖到最後才繳，想買東西爸媽也都互踢皮球不給錢，導致她越來越不敢向家裡要錢，但上高中後，家裡突然開始買房，還越換越大間，零貸款買下3千萬的透天，才知原來家裡根本不窮，非常傻眼。

原PO在Dcard發文，雖然從幼稚園到國小都是讀雙語學校，一學期學費6萬，但她一直覺得家裡很窮，開口要錢買必需品，爸媽就互踢皮球不給錢，吃的用的穿的媽媽都不讓她買，只有過年能買一兩件新衣服，壓歲錢也只有600元，還常接到電話費催繳通知，學校發繳費單媽媽也哭窮說沒錢，拖到最後才繳，還不時看到爸媽因為錢吵架。

然而原PO上高中後，家裡突然買一間800萬的房子，嚇傻問媽媽「家裡不是窮得要命嗎？」媽媽只回說新環境比較好，但買房後每個月要繳2萬多的房貸、4千元管理費，媽媽又更常哭窮，原PO只好求媽媽快點賣掉，結果兩年後賣了，又買一間更大的3000萬透天。

後來輾轉得知，原來家裡根本不窮，每個月做生意有10幾萬收入，以及土地收租，手頭上的現金更可觀，3000萬的透天是在沒有貸款的情況下買的。可是媽媽還是整天喊沒錢，導致她總是在看家人的臉色，越來越害怕花錢，只要有支出就會非常不安。

文章PO出後，網友紛紛留言：「有種有錢人是省出來的」、「看起來妳父母對金錢有嚴重的焦慮，有些人花比平常多十塊都覺得自己快窮困潦倒了」；但也有人猜測，「有可能以前做生意初期比較辛苦？不然就只剩下裝窮讓小孩體驗吃苦」、「搞不好你家以前真的窮，只是在教育上不會省而已」。