租屋退租時，身為房客的我們到底該做什麼事情呢？很常在新聞上看到在退租的時候被房東亂扣押金的情況，到底該怎麼避免？就讓我們一起來看看租屋退租流程&注意事項吧！

最晚什麼時候要跟房東說：我要退租了？

總是有人提到：如果房客要退租到底需要再多久前告知房東呢？其實這個答案很簡單，那就是退租前1個月主動告知房東我要退租了，接下來你便需要開始進行退租前的準備事宜。

自從你向房東說出要退租後，便需要進行下列的前置作業，依序分為別為：

1、清點房東提供的設備數量是否正確

2、確認這些設備是否正常並拍照或錄影存證

3、開始打掃房間，把房間恢復原狀

4、打包房間家當準備搬離

接下來只要等到租約到期當天，便與房東一起點交設備，確認所有設備與房間狀況，並結算水電、網路第四台費用後，如無任何問題（無欠租）房東就會退還押金給房客，而房客也要將鑰匙返還給房東，最後雙方在簽收退租憑證後便結束租約關係。

怎麼做才不會被亂扣押金？

不過看似簡單的「退租」往往衍生出龐大糾紛，這到底是發生什麼事情呢？其實關鍵就在於房東與房客對於某些約定好的事情定義不同。

通常這會發生在房間設備、房間雜亂無章或水電費結算有出入等事情上面，如果沒有妥善處理，很容易發生糾紛甚至需要第三方來協助處理，所以身為房客的你應該緊抓這些步驟來避免這些情況發生！

1、租屋點交前先與房東核對設備清單

當你確定要向房東租屋時，請仔細與房東確認房內設備，並將不需要的東西請房東收回且正確地記錄在合約上。等到要退租時便依照合約及設備清單來檢查，這樣便能減少在退租時出現的一系列麻煩。

2、避免任何欠房租情況出現

從你向房東租屋開始，就盡量不要有任何欠租的情況出現。如果真的發生欠房租的情況，很容易被房東拿來當作扣押金的理由，所以切記不要犯了這件事情。每次繳付租金的資料最好也都可以保留ex：匯款明細、收據等，以備不時之需。

3、好好愛惜房間與屋內設備

先不論你會住多久，請好好愛惜房間與屋內的各式設備，也不要出現破壞屋內的情況。如果是自然損毀就趕快請房東來修理，不要拖到退租時才做；如果是被人為破壞，則也盡快跟房東說並照價賠償。然後記得定時打掃房間環境，這樣不僅可以讓環境住得舒適，更不會在退租時被房東挑毛病而扣押金。

有什麼是需要注意的退租事項？

因此，當你在租屋期間做好房間清潔、愛惜設備與不欠房租的情況，通常房東是找不到理由來亂扣押金。

不過，房客退租時還是需要特別注意這幾項步驟：

1、租約到期要提前通知房東

2、點交前要確認設備是否正常

3、點交當天要與房東一起點交確認

4、退款時需留下簽收證明。

以上便是退租前身為房客需要特別注意的事情，每件事情都需要仔細處理別太大意了。

退租流程其實不難，最大的關鍵就在於平常是否有好好愛惜房間、按時繳款，只要做好這些其實房東也不會刁難理。除非遇上壞房東，那就是另外一件事情了！

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