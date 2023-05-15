炎洲第一季合併營收29.42億元，稅後淨利0.89億元，每股獲利為0.15元。炎洲主要膠帶業務第一季因受到經濟因素及市場需求持續疲弱，庫存去化時間較原預期拉長，造成第一季合併營收較去年同期下降約24%，且因無匯兌利益挹注，故單季每股獲利0.15元、較去年同期衰退。展望112年，膠帶及包材業務方面，因通膨及升息影響可能導致全球經濟體陷入衰退，經濟活動熱度下降，連帶降低包裝需求，故炎洲保守看待業績表現。營建業務部份，「炎洲旺年匯」、「旺洲逸品」及「炎洲THE ONE」3案總銷金額約58億元，預計於112年第三季至113年第一季陸續完工交屋，有望讓集團整體營收回溫。展望未來，在特化業務部分，炎洲已於111年1月通過科技部科學園區審議，規畫進駐中科虎尾園區投資設廠，特化新廠符合循環經濟趨勢，提供半導體產業更優質的產品及服務，除此之外，炎洲更積極開闢新的獲利渠道，將因應趨勢跨入綠色能源產業，擴大整體營運規模並提升集團內產業多樣性，全面強化集團競爭優勢。

新洲第一季合併營收3.48億元，稅後淨利0.27億元，第一季EPS為0.43元；新洲因市場需求減弱，第一季合併營收較去年同期減少約20%，但因原物料價格下滑、採購成本優化及嚴控營運費用等因素帶動最終獲利增加，112年第一季毛利率28%較去年上升6個百分點，第一季合併營業利益較去年同期成長高達92%，已實質發揮經營管理綜效。今年主要研究機構及政府機構均不約而同下修國內經濟成長預測，新洲全球評估包材需求將因經濟活動趨緩而受到影響，保守看待今年業績。