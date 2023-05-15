台灣民意基金會提供

台灣民意基金會提供

台灣民意基金會今天公布最新民調，有五成一民眾不支持民進黨2024繼續完全執政，僅四成支持。基金會董事長游盈隆表示，蔡政府執政7年後，如今有過半數選民表態拒絕民進黨明年繼續完全執政，這是對當前完全執政的民進黨最直接的抗議，也意味民進黨明年「總統當選，國會過半」的美夢可能變成惡夢。

台灣民意基金會今天公布的民調是由游盈隆設計及判讀，並委託山水民意研究公司執行，訪問期間在今年5月8日至9日兩天。針對民進黨希望明年「總統當選，國會過半，繼續完全執政，詢問民眾是否支持？

民調結果顯示，有16.3％非常支持，23.7％還算支持，21.5％不太支持，29.6％一點也不支持，7.2％沒意見，1.7％不知道、拒答。游盈隆表示，這項發現傳達了一個重要且清楚的訊息，那就是，民進黨自2016年完全執政七年後，如今過半數選民表態拒絕民進黨明年繼續完全執政。

游盈隆分析，從年齡層來看，除了65 歲及以上選民多數支持民進黨明年「總統當選，國會過半」的訴求外，64歲以下選民多數不支持。其中20-24歲選民，四成二支持，四成五不支持；25-34歲三成八支持，四成六不支持；35-44歲，三成八支持，五成八不支持；45-54歲，三成四支持，六成三不支持；55-64 歲，三成五不支持，五成九不支持；65歲及以上，五成三支持，三成五不支持。

從教育背景看，他說，初中及國中及以下教育程度者高比例支持，高中職及以上教育程度者則是高比例不支持。從職業背景看，有五類職業背景選民明顯過半數不支持，其中尤其以軍公教人員七成三不支持最為凸顯，從某個角度看，中產階級選民目前選擇不站在民進黨這一邊，他們或許在總統選舉可支持民進黨候選人，但不支持讓民進黨繼續完全執政。

從政黨支持傾向看，民進黨和台灣基進支持者一面倒支持，而國民黨、民眾黨及時代力量支持者一面倒不支持。游盈隆強調，值得注意的是，中性選民多數不支持。

從6都16縣市角度看，他說，除了台南市和高雄市多數支持民進黨明年「總統當選，國會過半」外，台北市、新北市、桃園市、台中市和其他16縣市皆呈現多數不支持的狀態。

其中台北市五成七不支持，三成四支持；新北市，五成五不支持，三成九支持；桃園市，四成八不支持，四成三支持；台中市，五成九不支持，三成二支持；台南市，五成二支持，四成三不支持；高雄市，四成八支持，四成三不支持；其他 16 縣市，五成不支持，三成九支

持。

整體來講，游盈隆表示，當過半數台灣選民不支持2024民進黨繼續完全執政，這是對當

前完全執政的民進黨最直接的抗議。尤其當 20-64歲選民多數不支持、高中職及以上教育程度選民過半數不支持、中性選民近半數不支持，全國除台南市與高雄市之外，其他地區多數不支持等等現象，意味著某種想終結民進黨完全執政的意念已悄悄地在全台蔓延開來。

他說，究竟民進黨七年完全執政是有多令人民絕望？是在哪些施政領域或項目讓人民如此不滿，甚至心碎，是內政還是兩岸、外交、國防？或是清廉、黑金、學倫等道德信用破產問題？才導致今天這種極端政治意見氣候的形成，值得各方重視。