高雄駁二藝術特區為響應疫情降級、遊客大增，加上政府普發6000元，即日起推出超厚禮數，包括消費滿1000折100、滿500折50等活動，要讓民眾玩得盡興、花的甘願。駁二庫房賣店（大勇C5倉庫及大義C7舊事倉庫）購買指定商品滿500元也享有9折優惠。

即日起至8月15日，到駁二藝術特區指定餐飲店家，包含典藏駁二餐廳、細酌牛飲、微熱山丘、Now＆Then by nybc、紅橋上的HOMIE紅瀰餐酒館，單筆消費滿1000元就可現折100元。駁二園區眾多文創品牌與特色選物，則推出指定店家單筆消費滿500元可現折50元的活動，駁二庫房賣店（大勇C5倉庫及大義C7舊事倉庫）單日單筆購買指定商品滿500元也享有9折優惠。

為把握重啟觀光旅遊的好時機，促進消費，駁二也規畫了有趣的轉扭蛋抽好禮活動，園區指定店家及駁二庫房賣店（指定商品）當日單筆消費滿1000元，可獲得抽獎券1張，持券至駁二大勇C5服務台或大義C7舊事倉庫即可轉扭蛋試試手氣，獎品包含繭裹子聖木花束、VR體感劇院體驗券、伊日好物台灣原生動物書籤、典藏駁二餐廳、細酌牛飲及派奇尼義式冰淇淋的餐飲券、CALYWAY 銀黏土飾品保養組、路人咖啡耳掛禮盒、典像濕版攝影工藝的即可拍及體驗折價卷、Hosetee潮踢兌換卷、微熱山丘蘋果酥及THE D泡泡洗卸慕斯等，數量有限兌完為止。

高雄市政府文化局長王文翠表示，「厚禮數kāu-lé-sòo」是台語發音，意思是禮數周到，高雄駁二這次推出為期三個月的「厚禮數-駁二好店」活動，便是為了要好好款待蒞臨園區的遊客。走過艱辛的防疫階段，所幸社會多已回歸正常生活，駁二園區近來人潮熱絡，有許多國內外旅客到訪，為因應政府近期普發現金6000元，駁二集結園區眾多藝文及餐飲品牌推出多重優惠方案，希望能讓到訪民眾感受駁二的多重禮數，也感受大方又熱情的高雄魅力。