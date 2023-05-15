新加坡國寶海鮮 老饕也愛這一「味」

新加坡的代表美食辣椒螃蟹有「新加坡國寶海鮮」、「新加坡國菜」的美名。 (陳韻萍攝)
新加坡的代表美食辣椒螃蟹有「新加坡國寶海鮮」、「新加坡國菜」的美名。 (陳韻萍攝)

提到新加坡的代表美食，辣椒螃蟹絕對榜上有名，辣椒蟹甚至有「新加坡國寶海鮮」、「新加坡國菜」的美名，想要品嚐辣椒蟹讓人吮指的美味，名氣響亮的「珍寶海鮮餐廳」(河濱坊)可說是全新加坡最有名的辣椒螃蟹店家。

辣椒螃蟹是店家的得獎名菜，嚴選的上等活蟹經過特製獨門辛香料與番茄醬烹調，香氣十足，蟹肉厚實飽滿又香甜，吃起來飽嘴過癮；辣椒蟹橘紅色的醬汁非常下飯，可拌飯或沾裹炸饅頭一起食用，微辣中帶著些許酸甜，順口唰嘴。

除了得獎辣椒蟹，招牌的胡椒蟹也是鎮店之寶，辣椒蟹色澤誘人、醬汁風味濃重；胡椒蟹在色澤與調味上看似單薄，味道卻一點也不遜色。鮮活青蟹以嚴選的黑胡椒細工炒香，再輔以店家特調的奶油和濃香醇厚的醬料，將充滿鑊氣的螃蟹裹得嚴實，螃蟹的鮮甜加上黑胡椒辛辣的強烈氣味直逼腦門，嗆辣鹹香的多重滋味十分誘人，讓人只想徹底「搜刮」蟹肉，把它「吃乾舔淨」。

此外，麥片蝦、摩卡排骨、脆炸蘇東仔(小墨魚)等都是店家推薦的風味美食，值得一試。「珍寶海鮮」總店緊鄰新加坡河，戶外開放式的用餐空間可欣賞河岸美景，頗有一番情趣。用餐時段客人多，建議提早預訂。

「珍寶海鮮餐廳」(河濱坊)是新加坡最有名的辣椒螃蟹店家。(陳韻萍攝)
「珍寶海鮮餐廳」(河濱坊)是新加坡最有名的辣椒螃蟹店家。(陳韻萍攝)

辣椒螃蟹是「珍寶」的得獎名菜，蟹肉厚實飽滿又香甜，香氣十足。(陳韻萍攝)
辣椒螃蟹是「珍寶」的得獎名菜，蟹肉厚實飽滿又香甜，香氣十足。(陳韻萍攝)

自種蔬果入饌 米其林入選綠「食」尚

近幾年，綠「食」尚風潮崛起，餐飲業極為重視食物的碳足跡，「Open Farm Community」餐廳是新加坡最早結合農場及餐飲的品牌，主打從產地到餐桌零距離，以餐廳自營農場的蔬果逐步「食」踐當季與在地食材的美好理念，傳遞對土地環保的友善態度。

「Open Farm Community」在餐廳外就有一處農場，規模不大，栽種茄子、可食用花卉、洛神花、帝皇烏藍（ulam raja）等多種蔬果，還有養雞，這些植物皆可變身餐桌上的美味佳餚，供饕客嘗鮮，落實產地到餐桌零距離。自家種植的有機蔬果入菜，不但新鮮又無農藥，碳里程為0，受到不少民眾喜愛。

招牌的胡椒蟹是「珍寶」的鎮店之寶，嗆辣鹹香十分誘人。(陳韻萍攝)
招牌的胡椒蟹是「珍寶」的鎮店之寶，嗆辣鹹香十分誘人。(陳韻萍攝)

餐廳以大量的玻璃打造，挑高的空間寬敞時尚，加上木頭色系的地板、柱子和椅子，整片窗戶當作隔間，還可直接看到餐廳外的農作。室內外相通的用餐空間，成功延續大自然的元素，環境舒適宜人，用餐時間經常客滿，還有不少外籍人士造訪。該餐廳在2021年榮獲米其林入選餐廳。

「Open Farm Community」以套餐為主，共有前菜、主菜、甜點、飲品，不少餐點可見花卉入菜，五顏六色的食用花卉搭配精美的擺盤，讓菜色美得就像藝術品，質感瞬間升級。記者點的「Ceviche檸檬汁醃生魚」前菜，Ceviche是秘魯常見的菜色，以檸檬汁醃生魚丁，透明白色的酸漬鯛魚片以花瓣和綠葉點綴，不只嘴巴有口福，視覺也跟著享福。主菜「油封鴨腿」(Confit Toh Thye San Duck Leg)，鴨肉軟嫩、香料賦味、乳白色玉米粥滑順、鮮豔的金蓮花則為這道菜增添了微妙的胡椒味，層次豐富。

麥片蝦是新加坡著名菜式之一，酥脆香烤的麥片略帶甜味，搭配炸蝦美味可口。(陳韻萍攝)
麥片蝦是新加坡著名菜式之一，酥脆香烤的麥片略帶甜味，搭配炸蝦美味可口。(陳韻萍攝)

百年老巴剎 觀光客聞「香」而來

如果想要體驗新加坡的街邊美食，那就不可錯過擁有百年歷史的老巴剎，該處是政府興建的室外開放式熟食中心(Hawker center)，聚集超多美食小販，有點類似台灣的圓環和室內夜市，物美價廉，不過老巴剎規模較圓環大上許多，可以品嚐到不少充滿在地特色、價格親民的豐富美食，像是烤魟魚、烤蝦、辣椒螃蟹、肉骨茶、叻沙湯麵、沙嗲、冷飲冰品等，品項之多令人看得眼花撩亂。

老巴剎不只美食種類多，客人也多，除了在地人，還吸引不少觀光客聞「香」而來，這裡可以一次遍嚐多種南洋風道地美食，絕對是個痛快打牙祭的好地方。來到老巴剎用餐，建議先找空位再點餐，因為美食種類實在太多，人多有優勢，可以共享不同的美味。記者試吃罕見的「烤魟魚」，魚肉鮮美，搭配特製辣醬非常

加分，會一口一口吃不停，因為屬於重口味美食，建議搭配開水或飲品。

脆炸蘇東仔(小墨魚)是店家推薦的風味美食，酥脆甘甜很唰嘴。(陳韻萍攝)
脆炸蘇東仔(小墨魚)是店家推薦的風味美食，酥脆甘甜很唰嘴。(陳韻萍攝)

「珍寶海鮮」總店緊鄰新加坡河，戶外開放式的用餐空間可欣賞河岸美景。(陳韻萍攝)
「珍寶海鮮」總店緊鄰新加坡河，戶外開放式的用餐空間可欣賞河岸美景。(陳韻萍攝)

此外，烤蝦也是記者建議必點的美食，老巴剎裡不少攤位都賣烤蝦，烤得香噴噴的鮮蝦，鹹香味撲鼻而來，光聞其味已勾起肚子裡的饞蟲；滿滿一大盤的烤蝦搭配冷飲，真的非常解憂。店家也很貼心，會把蝦殼剝掉再用竹籤串起，方便客人食用。新加坡獨特Hawker center(熟食中心、小販中心)文化在2020年被列入世界非物質文化遺產，可以來此祭祭五臟廟順便體驗星國接地氣的庶民日常。

「Open Farm Community」餐廳是新加坡最早結合農場及餐飲的品牌，訴求從產地到餐桌零距離。(陳韻萍攝)
「Open Farm Community」餐廳是新加坡最早結合農場及餐飲的品牌，訴求從產地到餐桌零距離。(陳韻萍攝)
「Open Farm Community」餐廳外有自營農場，規模不大，栽種茄子、可食用花卉等多種蔬果。(陳韻萍攝)
「Open Farm Community」餐廳外有自營農場，規模不大，栽種茄子、可食用花卉等多種蔬果。(陳韻萍攝)
農場栽種的食用花卉變身餐桌上的美味佳餚，落實產地到餐桌零距離。(陳韻萍攝)
農場栽種的食用花卉變身餐桌上的美味佳餚，落實產地到餐桌零距離。(陳韻萍攝)
餐廳以大量的玻璃窗當作隔間，引進大量自然光，空間寬敞舒適。(陳韻萍攝)
餐廳以大量的玻璃窗當作隔間，引進大量自然光，空間寬敞舒適。(陳韻萍攝)
餐廳內外相通的用餐環境，成功延續大自然元素，感覺空間更延伸。(陳韻萍攝)
餐廳內外相通的用餐環境，成功延續大自然元素，感覺空間更延伸。(陳韻萍攝)
「Open Farm Community」在2021年榮獲米其林入選餐廳。(陳韻萍攝)
「Open Farm Community」在2021年榮獲米其林入選餐廳。(陳韻萍攝)
前菜「Ceviche檸檬汁醃生魚」是秘魯常見的菜色，以檸檬汁醃生魚丁，鹹酸開胃。(陳韻萍攝)
前菜「Ceviche檸檬汁醃生魚」是秘魯常見的菜色，以檸檬汁醃生魚丁，鹹酸開胃。(陳韻萍攝)
主菜「油封鴨腿」鴨肉軟嫩、香料賦味，金蓮花是裝飾也是調味。(陳韻萍攝)
主菜「油封鴨腿」鴨肉軟嫩、香料賦味，金蓮花是裝飾也是調味。(陳韻萍攝)
記者採訪當天巧遇園丁Mahzuz在田園裡採收，剛採收的小花可直接食用。(陳韻萍攝)
記者採訪當天巧遇園丁Mahzuz在田園裡採收，剛採收的小花可直接食用。(陳韻萍攝)
「Open Farm Community」農場栽種可食用花卉，新鮮無農藥，可直接入菜。(陳韻萍攝)
「Open Farm Community」農場栽種可食用花卉，新鮮無農藥，可直接入菜。(陳韻萍攝)
擁有百年歷史的老巴剎是星國政府興建的室外開放式熟食中心，聚集眾多美食小販。(陳韻萍攝)
擁有百年歷史的老巴剎是星國政府興建的室外開放式熟食中心，聚集眾多美食小販。(陳韻萍攝)
老巴剎可以品嚐到不少充滿在地特色、價格親民的豐富美食，照片為南洋沙嗲串。(陳韻萍攝)
老巴剎可以品嚐到不少充滿在地特色、價格親民的豐富美食，照片為南洋沙嗲串。(陳韻萍攝)
「烤魟魚」魚肉鮮美，搭配特製辣醬非常加分，屬於重口味的菜色。(陳韻萍攝)
「烤魟魚」魚肉鮮美，搭配特製辣醬非常加分，屬於重口味的菜色。(陳韻萍攝)
老巴剎裡不少攤位都賣烤蝦，店家會貼心把蝦殼先剝掉，方便客人食用。(陳韻萍攝)
老巴剎裡不少攤位都賣烤蝦，店家會貼心把蝦殼先剝掉，方便客人食用。(陳韻萍攝)
國土面積如彈丸之地的新加坡，幾乎可嚐遍全球各地的特色美食，堪稱「美食天堂」。(陳韻萍攝)
國土面積如彈丸之地的新加坡，幾乎可嚐遍全球各地的特色美食，堪稱「美食天堂」。(陳韻萍攝)
老巴剎可以一次遍嚐多種南洋風道地美食，吸引不少觀光客聞「香」而來。(陳韻萍攝)
老巴剎可以一次遍嚐多種南洋風道地美食，吸引不少觀光客聞「香」而來。(陳韻萍攝)
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