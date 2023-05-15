新加坡國寶海鮮 老饕也愛這一「味」

新加坡的代表美食辣椒螃蟹有「新加坡國寶海鮮」、「新加坡國菜」的美名。 (陳韻萍攝)

提到新加坡的代表美食，辣椒螃蟹絕對榜上有名，辣椒蟹甚至有「新加坡國寶海鮮」、「新加坡國菜」的美名，想要品嚐辣椒蟹讓人吮指的美味，名氣響亮的「珍寶海鮮餐廳」(河濱坊)可說是全新加坡最有名的辣椒螃蟹店家。

辣椒螃蟹是店家的得獎名菜，嚴選的上等活蟹經過特製獨門辛香料與番茄醬烹調，香氣十足，蟹肉厚實飽滿又香甜，吃起來飽嘴過癮；辣椒蟹橘紅色的醬汁非常下飯，可拌飯或沾裹炸饅頭一起食用，微辣中帶著些許酸甜，順口唰嘴。

除了得獎辣椒蟹，招牌的胡椒蟹也是鎮店之寶，辣椒蟹色澤誘人、醬汁風味濃重；胡椒蟹在色澤與調味上看似單薄，味道卻一點也不遜色。鮮活青蟹以嚴選的黑胡椒細工炒香，再輔以店家特調的奶油和濃香醇厚的醬料，將充滿鑊氣的螃蟹裹得嚴實，螃蟹的鮮甜加上黑胡椒辛辣的強烈氣味直逼腦門，嗆辣鹹香的多重滋味十分誘人，讓人只想徹底「搜刮」蟹肉，把它「吃乾舔淨」。

此外，麥片蝦、摩卡排骨、脆炸蘇東仔(小墨魚)等都是店家推薦的風味美食，值得一試。「珍寶海鮮」總店緊鄰新加坡河，戶外開放式的用餐空間可欣賞河岸美景，頗有一番情趣。用餐時段客人多，建議提早預訂。

「珍寶海鮮餐廳」(河濱坊)是新加坡最有名的辣椒螃蟹店家。(陳韻萍攝)

辣椒螃蟹是「珍寶」的得獎名菜，蟹肉厚實飽滿又香甜，香氣十足。(陳韻萍攝)

自種蔬果入饌 米其林入選綠「食」尚

近幾年，綠「食」尚風潮崛起，餐飲業極為重視食物的碳足跡，「Open Farm Community」餐廳是新加坡最早結合農場及餐飲的品牌，主打從產地到餐桌零距離，以餐廳自營農場的蔬果逐步「食」踐當季與在地食材的美好理念，傳遞對土地環保的友善態度。

「Open Farm Community」在餐廳外就有一處農場，規模不大，栽種茄子、可食用花卉、洛神花、帝皇烏藍（ulam raja）等多種蔬果，還有養雞，這些植物皆可變身餐桌上的美味佳餚，供饕客嘗鮮，落實產地到餐桌零距離。自家種植的有機蔬果入菜，不但新鮮又無農藥，碳里程為0，受到不少民眾喜愛。

招牌的胡椒蟹是「珍寶」的鎮店之寶，嗆辣鹹香十分誘人。(陳韻萍攝)

餐廳以大量的玻璃打造，挑高的空間寬敞時尚，加上木頭色系的地板、柱子和椅子，整片窗戶當作隔間，還可直接看到餐廳外的農作。室內外相通的用餐空間，成功延續大自然的元素，環境舒適宜人，用餐時間經常客滿，還有不少外籍人士造訪。該餐廳在2021年榮獲米其林入選餐廳。

「Open Farm Community」以套餐為主，共有前菜、主菜、甜點、飲品，不少餐點可見花卉入菜，五顏六色的食用花卉搭配精美的擺盤，讓菜色美得就像藝術品，質感瞬間升級。記者點的「Ceviche檸檬汁醃生魚」前菜，Ceviche是秘魯常見的菜色，以檸檬汁醃生魚丁，透明白色的酸漬鯛魚片以花瓣和綠葉點綴，不只嘴巴有口福，視覺也跟著享福。主菜「油封鴨腿」(Confit Toh Thye San Duck Leg)，鴨肉軟嫩、香料賦味、乳白色玉米粥滑順、鮮豔的金蓮花則為這道菜增添了微妙的胡椒味，層次豐富。

麥片蝦是新加坡著名菜式之一，酥脆香烤的麥片略帶甜味，搭配炸蝦美味可口。(陳韻萍攝)

百年老巴剎 觀光客聞「香」而來

如果想要體驗新加坡的街邊美食，那就不可錯過擁有百年歷史的老巴剎，該處是政府興建的室外開放式熟食中心(Hawker center)，聚集超多美食小販，有點類似台灣的圓環和室內夜市，物美價廉，不過老巴剎規模較圓環大上許多，可以品嚐到不少充滿在地特色、價格親民的豐富美食，像是烤魟魚、烤蝦、辣椒螃蟹、肉骨茶、叻沙湯麵、沙嗲、冷飲冰品等，品項之多令人看得眼花撩亂。

老巴剎不只美食種類多，客人也多，除了在地人，還吸引不少觀光客聞「香」而來，這裡可以一次遍嚐多種南洋風道地美食，絕對是個痛快打牙祭的好地方。來到老巴剎用餐，建議先找空位再點餐，因為美食種類實在太多，人多有優勢，可以共享不同的美味。記者試吃罕見的「烤魟魚」，魚肉鮮美，搭配特製辣醬非常

加分，會一口一口吃不停，因為屬於重口味美食，建議搭配開水或飲品。

脆炸蘇東仔(小墨魚)是店家推薦的風味美食，酥脆甘甜很唰嘴。(陳韻萍攝)

「珍寶海鮮」總店緊鄰新加坡河，戶外開放式的用餐空間可欣賞河岸美景。(陳韻萍攝)

此外，烤蝦也是記者建議必點的美食，老巴剎裡不少攤位都賣烤蝦，烤得香噴噴的鮮蝦，鹹香味撲鼻而來，光聞其味已勾起肚子裡的饞蟲；滿滿一大盤的烤蝦搭配冷飲，真的非常解憂。店家也很貼心，會把蝦殼剝掉再用竹籤串起，方便客人食用。新加坡獨特Hawker center(熟食中心、小販中心)文化在2020年被列入世界非物質文化遺產，可以來此祭祭五臟廟順便體驗星國接地氣的庶民日常。

「Open Farm Community」餐廳是新加坡最早結合農場及餐飲的品牌，訴求從產地到餐桌零距離。(陳韻萍攝)

「Open Farm Community」餐廳外有自營農場，規模不大，栽種茄子、可食用花卉等多種蔬果。(陳韻萍攝)

農場栽種的食用花卉變身餐桌上的美味佳餚，落實產地到餐桌零距離。(陳韻萍攝)

餐廳以大量的玻璃窗當作隔間，引進大量自然光，空間寬敞舒適。(陳韻萍攝)

餐廳內外相通的用餐環境，成功延續大自然元素，感覺空間更延伸。(陳韻萍攝)

「Open Farm Community」在2021年榮獲米其林入選餐廳。(陳韻萍攝)

前菜「Ceviche檸檬汁醃生魚」是秘魯常見的菜色，以檸檬汁醃生魚丁，鹹酸開胃。(陳韻萍攝)

主菜「油封鴨腿」鴨肉軟嫩、香料賦味，金蓮花是裝飾也是調味。(陳韻萍攝)

記者採訪當天巧遇園丁Mahzuz在田園裡採收，剛採收的小花可直接食用。(陳韻萍攝)

「Open Farm Community」農場栽種可食用花卉，新鮮無農藥，可直接入菜。(陳韻萍攝)

擁有百年歷史的老巴剎是星國政府興建的室外開放式熟食中心，聚集眾多美食小販。(陳韻萍攝)

老巴剎可以品嚐到不少充滿在地特色、價格親民的豐富美食，照片為南洋沙嗲串。(陳韻萍攝)

「烤魟魚」魚肉鮮美，搭配特製辣醬非常加分，屬於重口味的菜色。(陳韻萍攝)

老巴剎裡不少攤位都賣烤蝦，店家會貼心把蝦殼先剝掉，方便客人食用。(陳韻萍攝)

國土面積如彈丸之地的新加坡，幾乎可嚐遍全球各地的特色美食，堪稱「美食天堂」。(陳韻萍攝)