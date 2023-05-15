大陸手機大廠OPPO宣布收掉旗下IC設計公司ZEKU（哲庫）代表自研晶片計畫爛尾收場，除了手機市場景氣不佳，讓OPPO無法再投入鉅資外，美國對大陸先進半導體的制裁，嚴重阻礙技術推進，此事也被認為是拜登制裁所帶來的效果。然而，大陸專家仍認為，哲庫倒台並不是什麼大事，但大陸晶片業需要進行優化轉型。

環球時報報導，OPPO對哲庫投入鉅資，但在晶片業環境低迷的狀況下，距離量產自研晶片的目標相當遙遠，加上OPPO的主要收入來自於手機銷售，但現在市場景氣黯淡，手機市場需求下滑，OPPO更難支持子公司進行量產。

除此之外，哲庫想要使用高階技術也受美國制裁的阻礙，研調機構ICwise指出，哲庫曾經使用台積電6奈米製程，但接下來想要使用的4奈米已經受到美國禁令規範，哲庫無法接觸該技術。

哲庫倒台被認為是拜登制裁的一次成功，但大陸半導體專家對這種說法嗤之以鼻，項立剛說：「一家晶片公司倒閉，並不是什麼大事，但大陸晶片業確實需要進行優化轉型，整合出強大的供應鏈，才能生產出品質更好的產品。」

晶片業分析師馬繼華持類似看法，「我們已經看到大量資金流向晶片業，因此在未來幾個月推動晶片業進化，是非常必要的手段。」項立剛則補充說明，半導體企業的數量激增，資金大量湧入，這代表需要解決的問題是人才與技術，而不是投資。