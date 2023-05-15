總統蔡英文執政即將滿7年，但她在兩岸、外交、居住等議題的政見都跳票，相闗新聞引起 大批網友熱議，留言數高達500多則，轟蔡英文與民進黨是靠用騙的起家，另有不少人酸，蔡本來就是「空心菜」，因此對於她的政見會跳票，一點都不感到意外。

蔡英文跳票政見重點（製表：中時崔慈悌）

《中國時報》今（15）日分析報導，蔡英文有高達6項重要政見都跳了票，包括在兩岸政見中稱要維持現狀、尋求彼此接受互動，結果兩岸關係在她治理之下情勢緊張，成了股神巴菲特（Warren Buffett）等投資客眼中的危險地區；另如她宣示要推動「新南向政策」，結果成效不僅不如預期，還與9個邦交國斷交；而她喊出要讓房價合理化，結果近年來房價水漲船高。此新聞轉至口網站Yahoo後，引爆網友瘋狂留言，且呈一面倒批評。

網友們直言「蔡英文出口即謊言，她騙人騙習慣了」、「沒誠信的假博士政見大跳票，有什麼好意外的」、「不意外，不然怎麼會被叫空心菜；更有不少人砲轟「禍國殃民」、「大小姐7年胡搞瞎搞，搞到台灣人吃萊豬、打高端，年輕人準備上戰場」、「她曾被傳說2024後沒我的事」。