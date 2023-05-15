57歲女星方文琳有著「玉女掌門人」、「擋泥板女神」的稱號，過去曾經與裘海正、伊能靜組成團體「飛鷹三姝」，近年將事業重心轉至影視的她，深受不少粉絲喜愛。近日，方文琳曬出一家提早慶祝母親節的近況，她開心與母親、女兒合照，一家「三代仙女」的畫面，吸引上萬名網友到場欣賞，驚嘆：「都是美人。」

方文琳於13日在社群平台曬出自己提前慶祝母親節的照片，她與八十多歲的母親開心互動，方文琳媽媽氣色與狀態相當好，還餵了方文琳一口蛋糕，母女感情相當親密，方文琳開心說道：「80幾歲的阿母身體健康、能吃、能動、能睡是子女最大的福報！」

同時身為2位女兒的母親的方文琳，也忍不住炫耀女兒為她準備了豪華的母親節大禮，她透露隨口說到D品牌吹風機很好用，恰逢家中的吹風機燒壞，女兒們便合資送了一台高級吹風機給她，讓她既感動又心疼地說道：「平常也很節儉的女兒竟然偷偷訂了這台吹風機，知道後一直要她們退貨，不想讓她們辛苦上班賺的錢花在這一份禮物上啊！」，文末方文琳附上自己與母親、女兒的三代合照，相當有愛。

此文一出，網友們紛紛留言回應道：「一家都是美人！」、「好幸福呀～」、「有媽的孩子像個寶！」、「一萬多的吹風機真的很值得買！更何況女兒的真心誠意是無價的。」、「當女兒跟有女兒都是超級幸福。」、「沒有比一家人在一起更快樂的事了。」、「媽媽都是這樣的，捨不得孩子花很多錢買禮物送我們。」、「貼心女兒，真的福氣。」、「好甜蜜又幸福的一家人喔！」