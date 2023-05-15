日媒日前報導稱，日本防衛省決定在2023年度內將自衛隊網路部隊的人員規模擴充至2230人，比現在增加約2.5倍，多出1340人。大陸軍媒批評稱，日本打著「網路防禦」的幌子擴充網路部隊，真實企圖是為了提高網路攻擊能力，這不僅會助長其謀求軍事擴張的野心，更會給其他國家帶來安全威脅。

日本《產經新聞》日前報導，鑒於中國大陸等國試圖強化網路領域的能力，防衛省3日決定擴充網路部隊規模的方針，以加緊強化被指出脆弱性的防衛體制。報導指稱，日本「自衛隊網路防衛隊」的人數與他國相比極端地少（2022年度末約890人），與中國大陸（約3萬人）及北韓（約6800人）、美國（約6200人）有很大的落差。

大陸《解放軍報》15日引述中國國際問題研究院亞太研究所副研究員孫文竹說法稱，日本大力擴充網路部隊，是落實新版《國家防衛戰略》的重要舉措。2022年底推出的「安保三文件」提出「徹底強化國防能力」，主張「將把網路安全領域的應對能力提升至與歐美主要國家相當或更高的水準」，計畫到2027年度將從事網路防禦工作的人員規模擴充至4000人。

孫文竹表示，除繼續擴充網路部隊規模外，日本自衛隊還提出新設機構、加強國際合作等措施，企圖進一步強化網路戰攻防能力。

報導稱，日本自衛隊網路部隊大幅增員，是在為其提升虛擬空間作戰能力做好鋪墊。中國現代國際關係研究院東北亞研究所日本安全研究室主任徐永智認為，日本自衛隊網路部隊目前主要承擔兩大任務：一是扮演「中央雲」的角色，實施一元化防禦，保護軍用資訊通信基礎設施；二是支援其他力量作戰，並進行相關培訓。