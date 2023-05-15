瑞典國會議員魏馬可5月14日至19日率團訪台，成員包括議員葛樂莎、高亞里及紀拉斯，訪團將拜會總統蔡英文、國安會祕書長顧立雄、立法院副院長蔡其昌及外交部長吳釗燮等人，另將拜會經濟部、衛福部等機關，就共同關切議題深入交換意見，並強化雙邊交流合作。

外交部發言人劉永健表示，外交部誠摯歡迎瑞典國會議員訪團，訪團來台期間另將參訪我國醫療、教育與文化等機構與設施，瞭解我國自由民主與社會經濟發展的現況。

他說，近年台灣與瑞典關係持續深化，去年4月「台灣-瑞典國會議員協會暨歐洲議會議員聯合訪團」不畏中國干預來台，促進雙方在各個領域的交流合作，同月瑞典國會也通過決議支持與台灣深化關係，去年10月瑞典新政府成立後，總理克里斯特森在第一次施政方針報告中，首度關切台海穩定和平，反對中國武力恫嚇威脅。

此外，台灣-瑞典國會議員協會今年4月也發表聲明譴責中國武力威脅台灣，並強調台海和平穩定的重要性。劉永健指出，台灣與瑞典是共享自由民主的堅實夥伴，我國將持續與瑞典及其他理念相近國家深化合作，共同增進民主韌性與團結，捍衛我們共享的自由民主生活方式，並邁向互惠共榮的未來。