來到新加坡，推薦可品嚐象徵華人與當地馬來人族群融合的「娘惹菜」，「娘惹菜」是新加坡享譽世界的知名菜色，最大的特色是中式傳統菜餚、烹飪技法結合馬來料理特色，比如在中菜的基礎上加入大量南洋風食材或香料，比起傳統的中國菜，滋味更濃郁鮮明。

創立於1997年的「辣椒香」娘惹料理餐廳，曾在2017年榮獲《米其林指南》餐盤推薦，在當地頗富盛名，除了在地人，也吸引不少外籍觀光客前來品嚐正宗的娘惹佳餚。其中「黑果雞」是台灣吃不到的特色料理，以雞肉搭配黑果燉煮，再加入辛香料調味，黑嘛嘛的賣相略差，卻異常美味。黑色醬汁香氣濃郁，搭配鮮嫩雞肉，鹹香甘甜交織，非常唰嘴。而賣相頗佳的「花藍餅」，菜如其名，就像個花籃一樣，酥脆的外殼裝滿蘿蔔絲、蝦、甜醬、辣椒醬，酸甜香脆，解膩又開胃。

象徵華人與當地馬來人族群融合的「娘惹菜」，是新加坡享譽世界的知名菜色。(陳韻萍攝)

「辣椒香」餐廳的名字與外觀有著濃濃華人風格，餐廳內的角落可看到不少土生華人的傢俱及生活用品，像是畫風繁複精美的陶製餐盤、三層便當盒等，也呼應這是間娘惹菜專賣店。

吃完充滿特色的娘惹菜，可順遊加東地區坤城路上的土生華人私宅，這些私宅每棟都精雕細琢、色彩繽紛，吸引不少觀光客前來拍照打卡。由於加東地區至今仍保留珍貴的土生華人文化，這些屋宅也被當地政府列為保護區，不可隨意更改房子外觀，希望保留這些獨特珍貴的建築與文化傳統。提醒大家到此一遊拍照時，尊重住戶，音量不可過大或是影響到住家安寧。

「辣椒香」娘惹料理餐廳，曾在2017年榮獲《米其林指南》餐盤推薦。(陳韻萍攝)

「黑果雞」是在台灣吃不到的特色料理，以雞肉搭黑果燉煮，再加入辛香料調味，鹹甜交織很唰嘴。(陳韻萍攝)

「花藍餅」就像個花籃一樣，酥脆的外殼裝滿蘿蔔絲、蝦、甜醬、辣椒醬，酸甜香脆。(陳韻萍攝)

魚尾獅公園河景第一排 美景佐餐超幸福

許多遊客到訪新加玻，必拍的景點之一就是魚尾獅公園，矗立於新加坡河畔的魚尾獅是新加坡的標誌和象徵。在公園周遭有非常多沿著河畔而開的景觀餐廳，其中擁有絕佳地理位置的「Brewerkz Riverside Point」，因為正對著濱海灣金沙酒店，坐在戶外座位區河景第一排的位子，不但可看到傍晚落日餘暉的美景，還能欣賞夜晚金沙酒店的水舞燈光秀。晚風徐吹，美景佐餐，心情自然舒暢。

「辣椒香」餐廳內可看到不少土生華人的傢俱及生活用品。(陳韻萍攝)

「Brewerkz Riverside Point」主要提供西式的排餐、漢堡、披薩、炸物、沙拉等，分量不小，建議多人分食；而店家還提供多款特色啤酒，像是全球首款益生菌啤酒，這裡也喝得到；吧檯內逾20款的現榨生啤酒，想喝哪一款，現點現榨，喝好喝滿。此處鄰近不少高檔飯店和商辦大樓，又有河景加持，不時看到外籍人士聚在此處用餐，頗有歐美河岸城市的異國情調。

加東地區坤城路上的土生華人私宅用色繽紛，是新加坡打卡熱區。(陳韻萍攝)

加東地區保留珍貴的土生華人文化，這些彩色房子被星國政府列為保護區，是重要的文化遺產。(陳韻萍攝)

東南亞首家水下餐廳 海底享法餐浪漫滿分

到新加坡旅遊，不少遊客會去聖淘沙名勝世界的「S.E.A海洋館」遊玩，而館內有著新加坡唯一一間海底餐廳「海之味水族餐廳Ocean Restaurant」，也是東南亞首家水下餐廳。其最大特色就是超巨大水族缸打造的牆面，不管在餐廳哪個位置用餐，都可觀賞到巨大的蝠鱝、魚群等海底生物近在咫尺悠游，是個可以讓情人們感情升溫的約會首選。

新加玻必拍的景點魚尾獅公園周遭有不少沿著河畔而開的景觀餐廳。(陳韻萍攝)

「Brewerkz Riverside Point」河畔餐廳，戶外座位區夜晚可欣賞金沙酒店的水舞燈光秀。(陳韻萍攝)

「海之味水族餐廳」特聘法國米其林二星名廚奧利維爾.貝林作為行政總廚，餐廳提供法式料理，菜單以天然的海鮮、本地農產品以及自家種植的香料為特色，菜式創作強調自然和健康的海洋風味。而餐廳內的食材，廚藝團隊致力選擇「可持續的海鮮食材」，主廚貝林分享餐廳理念：「餐廳 90％以上的海鮮均來自經過認證的漁場，這些漁場對海洋資源進行負責且有效地管理，對環境的影響極小。」業者希望透過正確的態度倡議永續環保，讓美食與環保可以並行。

「Brewerkz Riverside Point」主要提供排餐、漢堡、披薩、炸物、沙拉等西式餐食。(陳韻萍攝)

餐廳空間設計可看到許多海洋元素，靈感源自矜貴、高度瀕危的蝠鱝，從柱體延伸到天花板的流動線條，讓人聯想到蝠鱝的流線型游動，深藍色的色調和極簡主義的銀色吊燈，給人一種仿佛沉浸在浩瀚海洋的夢幻感。

「Brewerkz Riverside Point」提供的西式餐點分量不小，建議多人分食。(陳韻萍攝)

「Brewerkz Riverside Point」喝得到全球首款益生菌啤酒。(陳韻萍攝)

亞洲50大酒吧NO.1 Jigger＆Pony越夜越精彩

「Brewerkz Riverside Point」吧檯內逾20款現榨生啤酒，品項豐富。(陳韻萍攝)

如果想要體驗新加坡的夜生活，那一定要到酒吧小酌一番，近幾年全球興起一股微醺商機，民眾下班後喜歡到餐酒館或酒吧以美酒佐美食舒壓。新加坡匯聚許多外籍人士，也因此各式特色酒吧林立。「Jigger＆Pony」是以雞尾酒為主題的酒吧，曾在2022年世界50大酒吧名單中拿下第12名，同時也是亞洲酒吧的第1名；也曾分別在2020和2021兩年榮獲「亞洲50大酒吧」第1名和第2名的殊榮，堪稱得獎常勝軍。

魚尾獅公園有河景加持，可看到不少外籍人士，頗有歐美河岸城市的異國情調。(陳韻萍攝)

「Jigger＆Pony」於2012年成立，店名來源是以雙錐形的調酒量杯兩側的用詞命名，這也是雞尾酒調酒的單位，有跟調酒技藝致敬的另一層意義。店址位在AMARA酒店的大廳，簡約的外觀非常低調，很難想像這是家屢獲世界榮耀的酒吧。推開木門，循著樓梯緩緩走入，店內別有一番天地，偌大的吧檯是店內最明亮的空間，除了一樓座位及吧台區，還有樓中樓的閣樓座位，昏暗的燈光和帶點復古華麗的裝潢，迷人的氛圍令人未飲先醉。

店內的酒單就像一本風格雜誌，最有名的就是復刻經典推出全新詮釋的的24種經典雞尾酒，按酒精濃度依序排列，不定期更換調酒品項，酒單裡會清楚註明每款調酒的特色、酒精濃度，方便民眾挑選。酒把內也提供無酒精的特飲，滿足滴酒不沾客人的放鬆需求。

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「海之味水族餐廳Ocean Restaurant」是東南亞首家水下餐廳。(Ocean Restaurant提供)

「海之味水族餐廳」以超巨大水族缸打造的牆面很吸睛。(陳韻萍攝)

「海之味水族餐廳」聘請法國米其林二名廚奧利維爾.貝林作為行政總廚。 (Ocean Restaurant提供)

「海之味水族餐廳」90％以上的海鮮均來自經過認證的漁場，對環境的影響小。 (陳韻萍攝)

「海之味水族餐廳」供應法式料理，強調自然和健康的海洋風味。(陳韻萍攝)

新加坡匯聚許多外籍人士，也因此各式特色酒吧林立。(陳韻萍攝)

「Jigger＆Pony」酒吧是得獎常勝軍，在2020和2021連兩年榮獲「亞洲50大酒吧」第1名和第2名的殊榮。(陳韻萍攝)

「Jigger＆Pony」昏暗的燈光和帶點復古華麗的裝潢，迷人的氛圍令人未飲先醉。(陳韻萍攝)

「Jigger＆Pony」酒吧位在AMARA酒店的大廳，簡約的外觀非常低調。(陳韻萍攝)

「Jigger＆Pony」以雙錐形的調酒量杯兩側的用詞命名，酒單就像一本風格雜誌。(陳韻萍攝)