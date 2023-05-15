來到新加坡，推薦可品嚐象徵華人與當地馬來人族群融合的「娘惹菜」，「娘惹菜」是新加坡享譽世界的知名菜色，最大的特色是中式傳統菜餚、烹飪技法結合馬來料理特色，比如在中菜的基礎上加入大量南洋風食材或香料，比起傳統的中國菜，滋味更濃郁鮮明。
創立於1997年的「辣椒香」娘惹料理餐廳，曾在2017年榮獲《米其林指南》餐盤推薦，在當地頗富盛名，除了在地人，也吸引不少外籍觀光客前來品嚐正宗的娘惹佳餚。其中「黑果雞」是台灣吃不到的特色料理，以雞肉搭配黑果燉煮，再加入辛香料調味，黑嘛嘛的賣相略差，卻異常美味。黑色醬汁香氣濃郁，搭配鮮嫩雞肉，鹹香甘甜交織，非常唰嘴。而賣相頗佳的「花藍餅」，菜如其名，就像個花籃一樣，酥脆的外殼裝滿蘿蔔絲、蝦、甜醬、辣椒醬，酸甜香脆，解膩又開胃。
「辣椒香」餐廳的名字與外觀有著濃濃華人風格，餐廳內的角落可看到不少土生華人的傢俱及生活用品，像是畫風繁複精美的陶製餐盤、三層便當盒等，也呼應這是間娘惹菜專賣店。
吃完充滿特色的娘惹菜，可順遊加東地區坤城路上的土生華人私宅，這些私宅每棟都精雕細琢、色彩繽紛，吸引不少觀光客前來拍照打卡。由於加東地區至今仍保留珍貴的土生華人文化，這些屋宅也被當地政府列為保護區，不可隨意更改房子外觀，希望保留這些獨特珍貴的建築與文化傳統。提醒大家到此一遊拍照時，尊重住戶，音量不可過大或是影響到住家安寧。
魚尾獅公園河景第一排 美景佐餐超幸福
許多遊客到訪新加玻，必拍的景點之一就是魚尾獅公園，矗立於新加坡河畔的魚尾獅是新加坡的標誌和象徵。在公園周遭有非常多沿著河畔而開的景觀餐廳，其中擁有絕佳地理位置的「Brewerkz Riverside Point」，因為正對著濱海灣金沙酒店，坐在戶外座位區河景第一排的位子，不但可看到傍晚落日餘暉的美景，還能欣賞夜晚金沙酒店的水舞燈光秀。晚風徐吹，美景佐餐，心情自然舒暢。
「Brewerkz Riverside Point」主要提供西式的排餐、漢堡、披薩、炸物、沙拉等，分量不小，建議多人分食；而店家還提供多款特色啤酒，像是全球首款益生菌啤酒，這裡也喝得到；吧檯內逾20款的現榨生啤酒，想喝哪一款，現點現榨，喝好喝滿。此處鄰近不少高檔飯店和商辦大樓，又有河景加持，不時看到外籍人士聚在此處用餐，頗有歐美河岸城市的異國情調。
東南亞首家水下餐廳 海底享法餐浪漫滿分
到新加坡旅遊，不少遊客會去聖淘沙名勝世界的「S.E.A海洋館」遊玩，而館內有著新加坡唯一一間海底餐廳「海之味水族餐廳Ocean Restaurant」，也是東南亞首家水下餐廳。其最大特色就是超巨大水族缸打造的牆面，不管在餐廳哪個位置用餐，都可觀賞到巨大的蝠鱝、魚群等海底生物近在咫尺悠游，是個可以讓情人們感情升溫的約會首選。
「海之味水族餐廳」特聘法國米其林二星名廚奧利維爾.貝林作為行政總廚，餐廳提供法式料理，菜單以天然的海鮮、本地農產品以及自家種植的香料為特色，菜式創作強調自然和健康的海洋風味。而餐廳內的食材，廚藝團隊致力選擇「可持續的海鮮食材」，主廚貝林分享餐廳理念：「餐廳 90％以上的海鮮均來自經過認證的漁場，這些漁場對海洋資源進行負責且有效地管理，對環境的影響極小。」業者希望透過正確的態度倡議永續環保，讓美食與環保可以並行。
餐廳空間設計可看到許多海洋元素，靈感源自矜貴、高度瀕危的蝠鱝，從柱體延伸到天花板的流動線條，讓人聯想到蝠鱝的流線型游動，深藍色的色調和極簡主義的銀色吊燈，給人一種仿佛沉浸在浩瀚海洋的夢幻感。
亞洲50大酒吧NO.1 Jigger＆Pony越夜越精彩
如果想要體驗新加坡的夜生活，那一定要到酒吧小酌一番，近幾年全球興起一股微醺商機，民眾下班後喜歡到餐酒館或酒吧以美酒佐美食舒壓。新加坡匯聚許多外籍人士，也因此各式特色酒吧林立。「Jigger＆Pony」是以雞尾酒為主題的酒吧，曾在2022年世界50大酒吧名單中拿下第12名，同時也是亞洲酒吧的第1名；也曾分別在2020和2021兩年榮獲「亞洲50大酒吧」第1名和第2名的殊榮，堪稱得獎常勝軍。
「Jigger＆Pony」於2012年成立，店名來源是以雙錐形的調酒量杯兩側的用詞命名，這也是雞尾酒調酒的單位，有跟調酒技藝致敬的另一層意義。店址位在AMARA酒店的大廳，簡約的外觀非常低調，很難想像這是家屢獲世界榮耀的酒吧。推開木門，循著樓梯緩緩走入，店內別有一番天地，偌大的吧檯是店內最明亮的空間，除了一樓座位及吧台區，還有樓中樓的閣樓座位，昏暗的燈光和帶點復古華麗的裝潢，迷人的氛圍令人未飲先醉。
店內的酒單就像一本風格雜誌，最有名的就是復刻經典推出全新詮釋的的24種經典雞尾酒，按酒精濃度依序排列，不定期更換調酒品項，酒單裡會清楚註明每款調酒的特色、酒精濃度，方便民眾挑選。酒把內也提供無酒精的特飲，滿足滴酒不沾客人的放鬆需求。
★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！
★中時新聞網提醒您：酒後不開車，安全有保障！
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。