玉晶光第1季合併營收為33.27億元，年減1.58%，營業毛利為10.4億元，年減0.93%，合併毛利率為31.24%，年增0.21個百分點，營業淨利為2.36億元，年減31.33%，營業淨利率為7.12%，年減3.09個百分點，稅後盈餘為2.37億元，年減27.26%，為110年第2季以來單季新低，每股盈餘為2.11元。

第2季為蘋果新舊機交替期，玉晶光4月合併營收下滑至7.73億元，月減26.52%，年減15.11%，累計前4月合併營收為41億37萬3000元，較去年同期減少4.52%。

玉晶光表示，第2季為傳統淡季，謹慎看待第2季營運，不過下半年在美系客戶新產品挹注下，樂觀看待下半年營運，公司亦將力拼今年營收會比去年好。

美系外資最新報告指出，我們預計Apple的MR產品將在今年第3季末上市，由於玉晶光是唯一的Pancake Lens供應商，玉晶光營收可望在產品發布之前看到更好的回升，但受利潤率較低挑戰，我們認為可能營收上升空間有限，但進一步拖累玉晶光的利潤率前景，且大立光將於2025年開始供應下一代的產品，加上目前玉晶光已擁有蘋果iPhone鏡頭30%到40%的6P/7P鏡頭和>50%的5P或低階鏡頭，我們預期玉晶光從蘋果iPhone分配的訂單已達頂峰，隨著舜宇光學更積極的價格競爭，以及蘋果往更高階鏡頭設計移轉，可能造成玉晶光佔比下降，致使2024年的獲利下降，給予玉晶光「賣出」評等，目標價310元。