大陸手機品牌OPPO考量全球經濟、手機市場的不確定性，將終止旗下止自研晶片哲庫ZEKU業務。ZEKU主要負責OPPO內部晶片開發，ZEKU擁有三大產品團隊，包括Neural處理單元(NPU)、基頻、SoC以及連接器。

歐系外資表示，OPPO會有該決議，可能是出於成本效率和技術上難度得考量，當下宏觀經濟放緩下，影響智慧型手機需求智能手機需求，OPPO可能會縮減支出並重新優先考慮業務投資，雖然OPPO的舉動可能反映出智慧手機需求前景，但這也顯示出進入5G智慧手機SoC的門檻提高，另類反映出高通、聯發科的價值。

歐系外資表示，OPPO的自研晶片一直是投資者對聯發科長期前景的主要擔憂之一，但現在風險已完全消除，故維持買進評等、目標價792元。

美系外資表示，OPPO旗下哲庫ZEKU原計畫將在今年下半年採用台積電(2330)4奈米打造自研晶片，藉此減少對高通和聯發科的倚賴。隨著OPPO退出自研晶片市場，可解讀對聯發科是有利的，只是，考量聯發科與高通在5G單晶片還在進行價格大戰，因此，從整體市場角度來看，只是更凸顯了眼下大陸智慧型手機市況的低迷，以及手機產業面臨沉重的毛利率挑戰，故維持聯發科目標價618元、評等減碼。