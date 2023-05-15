據路透獨家揭露的消息，G7領導人將在5月19~21日會議上宣布新制裁措施，將針對透過第三國來規避制裁的問題，並尋求破壞俄羅斯未來的能源生產，以及限制對支援俄羅斯軍隊的貿易問題。

此外，官員還預計G7國家將同意調整制裁措施，針對部分類別的商品，將自動禁止這些產品出口俄羅斯，除非它們有列入許可清單中。

此前的制裁措施，為黑名單以外的產品，皆可出口俄羅斯。新措施為列出許可名單，名單之外的產品，將自動列入禁止範圍。此一改變，將讓俄羅斯更難找到制裁漏洞。

美國官員預計，在俄羅斯軍事上敏感的一些領域，G7國家將假定這些領域所有的產品都是禁止出口的，除非有被列入指定的許可名單。新規定所適用的領域，目前仍在討論中。

G7集團包括美國、日本、加拿大、法國、德國、義大利和英國。

西方盟國一直在找尋新方式制裁俄羅斯，從出口管制、簽證限制、油價設定上限，這些措施都給俄羅斯總統普丁帶來壓力，但是仍沒有能阻擋俄羅斯的入侵行動。

在西方武器和資金的支援下，烏克蘭預計將在未來幾周發動大規模反攻行動，試圖從俄羅斯軍隊手中奪回東部和南部的大片地區。

俄羅斯前總統Dmitry Medvedev曾在上個月表示，G7集團如果有對俄國進一步的出口限制，將導致俄國終止黑海穀物出口協定，迫使烏克蘭無法出口糧食。