中一區「優學台中」學習成果博覽會13日在靜宜大學登場，13校發表學生及與會師長們合影。（清水高中提供）

清水高中發表同學徐鈺珊(右起)、陳苡熏與校長蕭建華及教務處翟主任家甫開心合影。（清水高中提供）

台中市教育局今年恢復辦理「優學台中」學習成果博覽會，第三場於13日在靜宜大學登場。學生徐鈺珊長期關注社會新聞，將所學理論從新聞中尋求驗證；陳苡熏發現多元選修「公民變辨辯」與傳統課程十分不同，需不斷思考並勇於分享才能有所收穫；該活動由清水高中總規畫，共計13校36件作品參加，發表會相當精采。

這次博覽會分為海報展示及短講發表兩類進行，共有13校36件作品參加，邀請亞洲大學副校長陳大正、靜宜大學教務長鄭志文、東海大學教務長楊定亞、台中教育大學教務長黃寶園、弘光科技大學教務長范煥榮等擔任評審講評。

清水高中校長蕭建華指出，清水高中擔任台中市自主學習資源中心學校，又是新課綱前導學校，結合區域內惠文、文華及中港等前導學校共同辦理這場活動。博覽會規畫設計以學生為學習主體概念出發，呈現新課綱實施後部定必修、校訂必修、多元選修、加深加廣選修的自然科學領域與社會領域探究與實作、自主學習等學習成果。

該活動指導單位高中優質化總計畫教授洪雯柔指出，新課綱的核心理念就是希望看到同學透過自動自發學習、相互觀摩成長。高中優質化計畫辦公室，一直致力於協助各校落實新課綱推動，期盼在校際交流過程中，讓老師和學生可以看到別人優點，建立標竿學習典範。

清水高中高一學生徐鈺珊長期關注社會新聞，她選擇由亞洲大學心理系教授指導，並選定進行犯罪行為心理的探討研究，透過和教授討論和自己學習，她把學到的一些理論，從新聞中尋求驗證。

文華高中廖珮伃、郭彥伶、吳筠芸在高一時參訪嘉義花磚博物館，驚歎於傳統花磚工藝的精緻細微，因此在自主學習中專注研究台灣花磚的歷史文化。

清水高中陳苡熏熱愛公民議題，選擇學校多元選修「公民變辨辯」課程，從課堂學習中，發現與傳統課程十分不同，需要不斷思考並勇於分享自己的想法，因此，可以訓練查找資料、分組討論、驗證核對及勇於提出個人見解等能力。

國立中興高中老師李欣珮表示，學生會針對熱門議題進行思辯與探討，顯示出學校教師精心指導並給予適切引導的成果。學生們亦能秉持對自選主題的熱愛去進行主題探究與突破，獲得更豐碩的學習成果。

教育局長蔣偉民表示，「優學台中」學習成果博覽會是延伸新課綱的實施，涵蓋普高、技高學生在必修、選修及彈性學習等課程的學習成果交流；感謝清水高中、惠文高中、文華高中及中港高中的合作，呈現亮麗成果。

本次活動由清水高中總規畫，邀請台中市中一區學校及苗栗縣高中共襄盛舉。包含短講12組、海報展示24組，作品豐富，型態多樣，學生充分展現「自發」、「互動」與「共好」的精神。