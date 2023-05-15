美國國會及行政當局中國委員會（CECC）日前舉辦聽證會並發布研究報告，多位美國議員針對香港法治嚴重倒退的狀況表達關切。大陸駐港國家安全公署發言人14日發表談話，批評CECC抹黑詆毀《香港國安法》和香港特區司法制度，強調堅定支持特區司法機關和司法人員依法獨立公正行使職權，履行好維護國家安全的責任。

據大陸駐港國家安全公署網站14日消息，發言人表示，香港法治水準全球排名位於前列，得到國際社會廣泛認可。香港特區司法機關依照法律規定獨立公正審理各類案件，天經地義，理所當然。一些美國政客為袒護充當其「馬前卒」、「代理人」的反中亂港分子，公然撕下偽裝，威脅、恐嚇制裁香港特區法官，再度暴露其干涉香港事務和香港法治最大破壞者的角色。

發言人指出，實施《香港國安法》是香港由亂到治的「分水嶺」，《香港國安法》是保香港安全、安定、安寧之法，有力捍衛了香港法治。《香港國安法》有效防範、制止和懲治危害國家安全犯罪，充分尊重和保障人權，有力維護了香港普通法制度優勢。美政客罔顧事實，揣著明白裝糊塗，故意歪曲抹黑《香港國安法》，汙名化香港特區法官，一再揮舞制裁大棒，就是妄圖干擾特區法官依法獨立公正審理國安案件，是對法治精神的褻瀆和踐踏。

發言人強調，司法法律界是香港法治的守護者，也是香港維護國家安全的責任人，其尊嚴不容踐踏、安全不容恫嚇、權益不容有損。駐港國家安全公署對外部勢力干涉香港事務、破壞香港司法獨立的企圖高度警惕，堅定支持、全力保障香港特區司法機關和司法人員無畏無懼、不偏不倚履行司法職責，全面準確、不折不扣實施《香港國安法》，毫不鬆懈維護國家安全。