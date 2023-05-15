美道瓊指數上周五下跌8.89點，跌幅0.03％，收33,300.62點；那斯達克下跌 43.76點，跌幅0.35％，收12,284.74點。S＆P 500指數下跌6.54點，跌幅0.16％，收4,124.08點。費城半導體指數下跌5.87點，跌幅0.20％，收2,972.85點。

台新投顧分析，收購SVB的First Citizens Bank首季財報EPS 20.09美元，略低於市場原先估算的22.4美元，不過，營收較上季大幅成長，存款1,400.5億美元也高於預期，後續關注將半導體庫存、美中科技禁令及美國債務上限等問題。

此外，15日為上市櫃首季財報最後公告日，電子財報影響將逐漸淡化，轉由金控法說接棒，後續觀察股東會所透露的營運展望與除權息訊息，預料將是盤面兩大關注重點。

在產業部分，隨著PC舊機種庫存第二季清理完畢，加上Nvidia推出性價比高的中低階顯卡，帶動PC產業與零組件需求復甦。中國手機終端庫存已於第一季回到健康水位，預期中系品牌商將衝刺618促銷行情，並提高第二季出貨量，台灣相關供應鏈受惠。

而全球航空客運回歸正常，促使航空公司開始恢復飛機採購，波音與空中巴士的供應鏈拉貨與組裝速度加快，推升台系供應鏈營收。

此外，第一金投顧認為，廣達法說會釋出展望，PC 產業逐季回溫，AI伺服器帶動中長線成長趨勢明確，帶動股價強鎖漲停，電腦週邊、資訊服務、電子零組件等電子股表現也強勁。

傳產方面，各族群表現依舊強勁，汽車、電機機械、玻璃陶瓷等皆有所上漲，另外，政策股也止穩回升，軍工航太止跌反彈，能源股、重電股呈現跌深反彈態勢，有助持續帶動盤面多頭信心回穩。