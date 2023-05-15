某兒少安置機構的林姓前主任被訴猥褻少年，監察院調查發現，士林地院法官姜麗香出具認知有誤且對林有利之法官意見書，高雄地院法官侯弘偉因姜的告知而知悉林涉案後與對方接觸，懲戒法院將姜及侯各判免除法官職務，轉任司法事務官。可上訴。

這起案件是因少年在2019年至2020年在安置期間遭林男強制猥褻、性騷擾及傷害恐嚇，少年告知伯父及社工後，被林男知悉，林逼迫少年寫澄清書，少年不從遂遭林嫌毆打，期間雖大喊救命，竟無人理會，少年伯父將此情告知保護官，保護官告知姜麗香案情。

姜麗香隨即透過侯弘偉取得洪姓保護官的聯繫方式，並委託洪先行協助訪視少年，洪訪視後並不相信少年說詞，但另名保護官及社工協助下訪視少年，並製作輔導紀錄陳送姜麗香，也主動傳訊告知見少年身上有傷，但姜麗香並未公平審酌所取得之資訊，擬具決行意見及法官意見書，表示個人不贊成通報。

侯弘偉法官在2020年8月25日知悉本案後，陸續與林男傳遞訊息，或予以寬慰，或附和林的律師之意見，其自林男接收無論是辯論意旨狀或某安置機構簡報資訊，均已直接觸及刑事案件之事實核心攻防，形同給予法律諮詢意見，顯失法官應謹守之交友分際，侯另將保護官通報內容雷同之訊息告知林男，已遭檢察官以涉嫌洩密簽分他案偵辦。