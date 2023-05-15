興富發建案的工程吊臂日前墜落台中捷運，導致中捷列車撞上造成1死10傷的慘案，立法院交通委員會召委、民進黨立委許智傑今（15）日安排考察行程，並請台中市政府、勞動部等單位進行簡報，不過國民黨台北市議員楊植斗卻發現離奇之處，質疑許是否在幫興富發開脫。

楊植斗今日在臉書表示，興富發公安意外波及中捷，高雄立委許智傑作秀的腳步比誰都快，利用其交通委員會召委的身份，安排今日下午赴台中考察，並要求台中市政府、勞動部進行簡報，但事發當時台中市長盧秀燕就已到現場坐鎮，不只處罰業者，還接受綠營議員猛烈攻擊，「市府團隊為了將案件妥善處理，已經忙得不可開交，許智傑選這時候南下難道是來搗蛋的嗎？而立委沒有監督市長的權限，許智傑要求市府簡報，是把台中人當塑膠？」

「帶隊來台中搗蛋又不邀興富發，我真的看了滿頭問號！」楊植斗提到，若要檢討全台公安意外，許智傑大可在立法院排專案報告，請勞動部長進行說明就好，何必要跑一趟台中，卻又不邀請興富發進行說明，「許智傑拿過興富發30萬政治獻金，難道是想帶著勞動部來檢討台中市府，替興富發來開脫？」

楊植斗酸，許智傑日前才說國民黨派誰戰2024都沒差，結果現在作秀的速度比誰都快，但發生在台中的公安意外讓各界悲痛，許這種對公安沒幫助，還扯市政團隊後腿的作秀行程，應該被強力譴責。