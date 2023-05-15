台東市1棵樹齡逾80年的老芒果樹，近日遭粗暴砍伐。（蔡旻妤攝）

台東市1棵樹齡逾80年的老芒果樹，近日遭粗暴砍伐。（蔡旻妤攝）

台東市1棵樹齡逾80年的老芒果樹，近日遭粗暴砍伐。（蔡旻妤攝）

台東市1棵樹齡逾80年的老芒果樹，近日遭粗暴砍伐。（蔡旻妤攝）

台東市1棵樹齡逾80年的老芒果樹，近日遭粗暴砍伐，台東市民代表王泰捷今天按鈴提告。（蔡旻妤攝）

台東80年老樹遭連根剷除 市代王泰捷按鈴提告

台東市博愛路與中山路口1棵樹齡逾80年、樹高4層樓、樹圍近3米的土芒果樹今年5月13日慘遭地主桂田酒店連根剷除，民眾憤慨，台東市民代表王泰捷今天為此向桂田酒店提出毀損公物告訴。桂田酒店回應，尊重居民的情感，至於提告部分，會向法律部門研擬後再做出回應。

台東80年老樹遭連根剷除 市代王泰捷按鈴提告

桂田集團向台東縣政府標租70年土地，要在台東新建旅館2期，日前將80年老樹連根剷除，並將周邊人行道包括行道樹全由鐵皮圍起。

王泰捷今天在台東地檢署按鈴提告，他說，近日接獲許多民眾反映，這棵樹承載著許多民眾的共同記憶，桂田在未經適當移植的規畫、以粗暴砍伐方式造成城市公有資產的損失，讓多數民眾不捨與憤慨。

王泰捷建議，縣府應公開與桂田酒店的土地租賃契約，清楚交代地上物之雙方屬關係，並有責任說明此這棵老樹的權責歸屬處理情形，包括按規定處理的正規程序。

而台東縣政府於2019年東進行轄區內樹木普查及列冊公告受保護樹木，由於這棵土芒果樹的樹圍相較於其他列冊樹木更有列冊保護條件，為何並未列冊？另外，目前此建築基地尚有1棵同期茄苓老樹，應調查列冊保護。並且針對目前台東縣內其他開發案是否同樣有影響老樹疑慮。他也要求應即刻修正已過時的台東縣老樹保護自治條例。

桂田酒店公關主任薛期方今天回應，尊重台東鄉親對於老樹的情感，並強調開發過程合乎法規，希望市民能夠認同桂田為台東觀光發展所做出的努力，尊重民眾的意見，有關提告部分，則會向法律部門研擬後再做出回應。