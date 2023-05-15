嘉義市精忠國小校舍是全台首座蒙德里安風格校舍。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市精忠國小學生開心與校舍合影。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市精忠國小師生與校園合照。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市精忠國小校舍是全台首座以荷蘭藝術家蒙德里安為首的荷蘭風格派設計的校園建築，紅、黃、藍大小色塊組合，鮮亮明快，成為林森東路進入嘉義市非常吸睛的入口印象，最近被112學年度國小數學教科書採用，教育融合建築之美被全台灣看見。

精忠國小校長楊勛凱表示，國小數學領域教科書採用精忠國小校舍的繽紛色塊，來教小朋友思考面積計算，也讓精忠國小的特色被更多人看見，精忠國小校舍是全台首座以「蒙德里安」風格打造的藝術造型校園，展現精忠國小將美學教育與建築結合的特色。

精忠國小校舍於2014年落成啟用，時任校長盧淑娟採納駐校藝術家劉育良建議，建築外牆融入荷蘭藝術家蒙德里安標誌性的直線、直角及紅黃藍色塊元素，為校園增添活潑氣息。

精忠國小學生們對教科書上採用自己學校校舍當教材，非常興奮，很期待早日拿到下學期的數學領域教科書，看到熟悉的風景，學習起來會更有動力。

楊勛凱說，環境藝術是人與空間不斷對話的美感歷程，精忠國小的荷蘭風格校舍不僅亮眼，更與學校後方一整排斜頂的社區建築相互借景，和諧融入社區，也讓孩子們耳濡目染了解荷蘭風格派作品。

每年春秋分落日之際，師生一同從校園西望向由眷村改建的精忠新城，觀看高樓間的曼哈頓懸日美景，校園與社區環境共美共好。