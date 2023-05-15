法新社報導，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）和烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在聯合聲明中除了宣布上述軍援，同時也呼籲對俄羅斯實施新的制裁。

聲明中指出：「未來數週內，法國將訓練和裝備幾個營，它們擁有數十輛裝甲車和輕型戰車，包括AMX-10RC。」

法國還將著重於「支援烏克蘭空防，以保護其人民免受俄羅斯襲擊」。

「烏克蘭和法國一致認為，有必要透過進一步制裁，削弱俄羅斯非法侵略的能力，進而加強對俄羅斯的集體壓力。」

澤倫斯基今天稍晚飛往法國並與馬克宏在法國總統府共進晚餐後，雙方發布上述聲明。

澤倫斯基在飛往維拉科布萊（Villacoublay）空軍基地時在推特發文表示：「每次訪問巴黎，烏克蘭的防禦和進攻能力都在增加。」

他同時指出，烏克蘭與歐洲關係越來越緊密，俄羅斯面臨的壓力會越來越大。（譯者：屈享平/核稿：陳昱婷）1120515