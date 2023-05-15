一名女網友表示，新冠疫情期間在好市多花4萬多元買蒸氣電子衣櫥，外出回家就把外套、包包一併放入殺菌，她說本來以為新冠解封後，蒸氣電子衣櫥會被淘汰，但長期使用已讓她養成習慣，且除了殺菌功能外，還有室內除濕，讓她直呼「我很滿意」，貼文掀起婆媽討論，有網友也大讚「後悔太晚買，根本是主婦救星」。

原PO近日於臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》指出，新冠疫情大流行期間，在好市多買蒸氣電子衣櫥，可把附著在外衣上的細菌消毒，本以為隨著新冠解封，蒸氣電子衣櫥會被閒置，但這段期間已讓她養成習慣，把外出的物品全都放進去。

原PO表示，新冠解封後周遭朋友、同事感冒的機率變高，一下流感、一下得諾羅病毒，回家後使用蒸氣電子衣櫥殺菌比較安心。除此之外，蒸氣電子衣櫥還有室內除濕功能，也可把流過汗的衣物稍微清潔後，再放到蒸氣電子衣櫥，「勝過一直洗，整體來說讓我很滿意。」

好市多官網顯示，蒸氣電子衣櫥一台售價為4萬1199元，功能包括除臭殺菌、低溫烘乾及室內除濕，還能透過WiFi遠端操控。

貼文曝光，網友也紛紛留言，「蒸氣電子衣櫥每天都在用，真的不錯」、「很多功能，可以室內除濕、烘乾衣服、除塵蟎，像家裡有娃娃或枕頭就會很方便，冬天的毛衣、針織類或一些容易起毛球的我會拿來蒸，有些也不能常洗」、「非常好用，拿來烘小孩衣物、不能烘的衣服都OK，完全不會變形」、「疫情後繼續天天用＋1」、「其實這個家電最適合沒有陽台的家庭，或陽台過小的房子，寢具、絨毛玩具、小孩書包、不能洗的羽絨衣通通都可以放進去除濕，殺菌，後悔沒早點買，簡直主婦救星。」

但也有人批評，「有買，但我覺得很廢耶！我寧願多去買兩台掃地拖地機器人」、「可惜容量小」、「除濕效率極低，不推」。