因應今年2月15日總統府公布「氣候變遷因應法」，修法後明定2050淨零排放目標入法，為達到2050淨零轉型，蔡總統除指示政府部門以前瞻且務實可行方式進行規劃與推動，更希望企業與政府攜手合作，共同達成2050淨零轉型願景。

鑑於企業近年來積極投入淨零碳排行動，並將聯合國永續發展目標（SDGs），以及環境、社會及公司治理（ ESG）視為投資企業的指標之一，改變企業以往著重於追求獲利成長的思維，轉化為更關注環境保育、社會健全發展與公司治理等非財務性指標，以具體可行的淨零行動因應氣候危機，積極減少碳排放量，但淨零碳排行動無法靠一己之力完成，期許大企業帶頭減碳外，進一步「以大帶小」帶動產業鏈企業共同採取減碳措施，讓產業兼顧經濟成長與環境永續，留給下一代更好的臺灣。

第5屆「國家企業環保獎」評選組別分為製造業組及非製造業組，獎項區分為巨擘獎、金級、銀級、銅級及入圍獎，評選指標項目包含環境政策與管理、能資源節用貢獻、污染防治減量、環境參與及其他績優事蹟等5大面向，以及配合環保政策推動加分項目。環保署希望企業於平時積極投入淨零碳排行動外，能藉由參加本次活動自行檢視及盤點企業在環境保護上的努力及成果，並藉由不同專業領域的專家學者提供寶貴意見，供企業內部滾動式檢討及精進環境保護及管理政策，藉此增進國際競爭力，共同邁向2050淨零排放目標，創造綠色商機。