投資名錶還是未上市明牌？警銀聯手打破阿北心防阻詐

近期中古名錶交易熱絡，詐騙集團趕上潮流也將投資名錶變成行騙話術。中市警第二分局永興派出日前接獲北區兆豐銀行報案，指稱有一名眾臨櫃欲匯款新台幣100萬元購買高價手錶，未料細問才知他是要投資未上市股，但對方卻要求他欲行員追問要說買名表，幸經員警勸說，及時攔阻匯款。

永興派出所11日12時許接獲北區兆豐銀行報案，指稱61歲賴姓男子欲匯款新台幣100萬元購買高級手錶，但行員關懷慰問時發現了異狀，懷疑該民眾遭到詐騙。

員警到場時，賴男坦承是在網路上認識一位自稱投資專家的朋友，介紹他可以投資未上市股票，先趁未上市前逢低布局，待上市後即可讓人抬轎，大賺一筆！以「高獲利」、「高報酬」說詞讓賴男心動不已，就依對方指示到銀行準備匯款新台幣一百萬元。

但這名投資專家還教導他，如果遇到行員詢問匯款用途，就稱是購買高級手錶，幸經細心的行員機警察覺有異報警協助，經員警一再勸說及案例宣導，賴男終於恍然大悟了解到一切都是騙局，馬上打消匯款念頭，非常感謝行員及員警的熱忱協助。

第二分局分局長楊川表示，近來詐騙手法日新月異，常利用各大網路社群平台結識被害人，若接到陌生訊息或來電請務必保持清醒，千萬不可輕信，以免受騙上當，有疑問可撥打165反詐騙專線，或向派出所詢問。