日前由近十家臺港澳媒體組成的媒體採訪團，於大陸山東省進行的「2023臺港澳媒體山東行」聯合采風活動正式啟動，媒體採訪團一行前往首站山東省菏澤市，並走進了有近萬名學生的曹州武術學校探訪，感受有「中國武術之鄉」稱號的菏澤市，崇俠尚武的俠骨豪情。

據介紹，菏澤市曹州武術學校在魯西大地是具規模、又響噹噹的武術學校，它是經大陸相關部門批准成立的全日制、寄宿制、文武兼修的、十二年一貫制的特色體育學校。學校開設文武兼修班，包含武術套路、散打、摔跤、跆拳道、兵道等科目；並創新了「武術+足球」、「武術+冰球」、「武術+藤球」等特色體育專案，同時實行「體教融合」，文化課按照大陸國家教育部門的規定開全課目，學生必須上足文化課課時數，再勤練武術和體育科目。

採訪團一行在曹州武術學校觀賞了學生及教練的精彩武寄演出，看到其中兩位小小武術學員，一位十歲、一位八歲，打拳已經虎虎生風!小女孩程思嫺十歲他說因為家中有人是學習武術的，所以在三年多前送她進入武術學校，她學好武術以後要當警察。

另一位張嘉翔小朋友更小，只有八歲是在三年前五歲多就進入武校，因為家人沒有時間照看他，送他進入曹州武術學校吃住學習都在校裡家人放心，他從一開始的不習慣到現在已經武藝學得不錯，早晚勤加練習，他說學好武術長大要當軍人。

曹州武術學校重視體育訓練、全民健身、武術科研、人才培養！（圖／旺北金津攝）

菏澤曹州武術學校，學校軟硬體設備都很到位，建有標準的教學樓、實驗樓、電教樓、演武樓、餐飲樓、公寓樓和語音室、微電腦室、圖書室、多媒體室、力量訓練館以及衛生室、超市等，都配套了現代化、科技化、資訊化、智能化的教學訓練設施設備。

具備了文化教學、體育訓練、全民健身、武術科研、人才培養、承接大型比賽等多種功能，學校目前設有從小學一年級到高中三年級12年一貫制教學，在校師生6500餘人，足球梯隊從U8至U18，學生1000餘名。

這次「2023臺港澳媒體山東行」聯合采風活動，以黃河文化為主線通過歷史考古與文化遺產、民族民俗與非物質文化遺產、生態、城市、鄉村、水利六條線索，以小見大、以人見史，反映黃河流域歷史性變化，參訪黃河歷史文化與自然生態保護故事。